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حضري شاورما الكبدة في منزلك بأكثر من وصفة.. «سهلة وعلى قد الإيد»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

06:36 م | الثلاثاء 04 يناير 2022

شاورما الكبدة

عرضت الشيف غادة جميل، طريقة عمل فتة شاورما، وذلك من خلال برنامج «اتفضلوا عندنا»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، من خلال خطوات سهلة وبسيطة، دون الحاجة لتكاليف عالية، خاصة أنها من الأكلات الشهية.

مقادير عمل فتة شاورما الكبدة

كبدة  شرائح

ماء بصل 

ثوم 

ثوم بودرة 

بصل بودرة 

سماق 

كمون 

كزبرة جافة 

خل 

مستردة 

بصل 

طماطم 

عيش بلدي 

سمنة بلدي 

أرز أبيض مصري مطهو

الدريسينج

طحينة 

زبادي 

ثوم 

كمون 

خل 

عصير ليمون 

طريقة عمل فتة شاورما الكبدة

يرص الخبز المحمص في طبق التقديم

يصب القليل من الدريسينج

تضاف شرائح البصل والفلفل الرومي

يضاف الأرز ثم شرائح من البصل والفلفل الرومي

يوضع سيخ الكبدة على الوجه

تزين بالصوص وتقدم

الكبدة

تخلط مياه البصل مع الصلصة وجميع التوابل، والمستردة، والخل، وتترك جانبا

يتبل البصل والطماطم مع الملح والفلفل والزيت

ترص شرائح الكبدة في أسياخ خشبية مع البصل والطماطم المتبلة

توضع في الفرن حتى تمام الطهي

في طاسة تشوح شرائح البصل مع الفلفل الرومي وتترك جانبا

الأرز

يسخن الزيت على النار ثم يضاف ورق اللوري والمستكة

تضاف الكزبرة الجافة مع القليل من الماء

يضاف الأرز ونقلب

يضاف الماء حتى يغطي الوجه

تترك على نار عالية حتى تتشرب جميع السوائل

يترك على نار هادئة

وتخلط جميع المكونات معا

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شاورما الكبدة من الشيف شربيني

كبدة 

بصل 

ثوم 

فلفل ألوان 

زيت 

ملح وفلفل 

كمون 

طماطم 

ليمون 

بهارات 

خل 

فلفل حار 

كزبرة خضراء 

عيش للتقديم

جرجير للتقديم

طريقة تحضير شاورما الكبدة

تغمس الكبدة في ماء مغلي مع ملح لمدة 3 دقائق ثم تقطع شرائح

يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم وشرائح الكبدة وتقلب جيدا

يضاف الفلفل الألوان والطماطم والفلفل الحار والبهارات والكمون والليمون والخل وتقلب جيدا

توضع في الساندوتش وتقدم مع صوص ثومية أو مع العيش والجرجير

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سندوتش شاورما الكبدة من الشيف شريف الحطيبي

كبدة شرائح 

بصل جوليان 

ثوم مفروم 

كزبرة ناشفة 

ملح 

فلفل أسود 

فلفل الوان

طماطم 

خيار مخلل 

خل 

زيت

ثومية 

عيش صاج 

طريقة تحضير سندوتش شاورما الكبدة

شوحي البصل والثوم في قليل من الزيت

ضيفي الفلفل الألوان والطماطم ثم تبلي بالملح والفلفل والكزبرة

ضيفي الكبدة والقليل من الخل وقلبيهم جيدا حتى تمام النضج

ضعي الثومية في العيش الصاج ثم ضيفي شاورما الكبدة

سخني العيش الصاج في قليل من الزيت وقدميه مع الخيار المخلل

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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