هل يمكن أن يكون أوميكرون بمثابة "لقاح طبيعي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حين أن أوميكرون متحور كورونا الجديد المثير للقلق، أثر على العديد من البلدان، غير إنه لم يكن هناك سوى حالات قليلة خطيرة.

ولوحظ أن المتغير شديد التحور ينتشر بوتيرة سريعة، أسرع بخمس مرات تقريبًا من المتغيرات السابقة، ما أثار هذا قلق البلدان على مستوى العالم، وفرض مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم قيودًا وحثوا الجميع على توخي الحذر، وفقا لموقع timesofindia.

وارتفع عدد حالات الإصابة بأوميكرون حول العالم بشكل مقلق، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من مليون إصابة في يوم واحد، حيث تحول المتحور إلى ما يشبه موجة تسونامي تجتاح جميع جوانب الحياة الأمريكية اليومية.

هل العدوى واسعة الانتشار تعني وصولا أكبر إلى المناعة الطبيعية؟

إذا كنت شخصًا أصبت بالفيروس، فيمكنك بالتأكيد أن تتوقع تطوير مستوى معين من المناعة ضد الفيروس القاتل، وهذا ما يعرف بالمناعة الطبيعية.

بالنظر إلى أن متغير أوميكرون ينتشر كالنار في الهشيم، يعتقد الخبراء أن الكثيرين سيصابون ولكن في حين تم الإبلاغ عن معظم الحالات على أنها "خفيفة"، يزعم بعض الأطباء وعلماء الفيروسات أنها قد تؤدي إلى تكوين مناعة وأن المتغير الجديد يمكن أن يكون بمثابة "لقاح طبيعي".

وأيد البروفيسور إيان جونز، عالم الفيروسات بجامعة ريدينج، مؤخرًا فكرة أن يصبح أوميكرون لقاحًا طبيعيًا، وقال إنه مثل الأنفلونزا، لا يشكل أي مخاطر على الأشخاص الأصحاء، وشدد على المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، وقال إن الإصابة بأوميكرون يمكن أن تعزز المناعة دون التسبب في مرض خطير.

وبالمثل، قال الدكتور براديب أوايت: "نأمل أن يستمر هذا الاتجاه، إذا حدث هذا، فإن أوميكرون سيكون بمثابة لقاح طبيعي، ولكن بينما يتم انتظار المزيد من البيانات، يستمر الجدل حول نفس الموضوع".

فكرة خطيرة

ورفض العديد من الخبراء مزاعم أن أوميكرون أصبح لقاحًا طبيعيًا، ووصفوها بأنها "فكرة خطيرة"، والتي نشرها أشخاص غير مسؤولين لا يأخذون في الاعتبار مخاطر كوفيد.

وقال عالم الفيروسات الهندي شهيد جميل مؤخرًا إن فكرة إن متغير أوميكرون هو لقاح طبيعي أمر خاطئ، مضيفا أن أولئك الذين يدافعون عن هذه الفكرة لا يأخذون في الحسبان "كوفيد الطويل"، الذي لا يُعرف عنه ويفهم سوى القليل.

المناعة الطبيعية مقابل لقاح كورونا: أيهما أفضل؟

ظلت المناعة ضد فيروس كورونا موضع نقاش منذ ظهور فيروس كورونا الجديد، بينما أشارت الأدلة العلمية إلى أن المناعة الطبيعية يمكن أن تسود لمدة 6 أشهر إلى عام، يقال إنها في ذروتها لمدة 90 يومًا تقريبًا بعد الإصابة وتبدأ في التناقص بعد ذلك.

نسبيًا، يقال إن المناعة المكتسبة من لقاحات كوفيد تدوم لفترة أطول، حتى أن بعض الدراسات زعمت أن الأجسام المضادة المعادلة لا تزال قائمة، حتى في وجود المتغيرات الناشئة التي تتمتع بمقاومة أعلى لهذه الأجسام المضادة.

ومع ذلك، في ضوء أوميكرون، حذر الخبراء من انخفاض مناعة اللقاح، يقال إن المتغير شديد التحور لديه آلية هروب مناعي، مما يساعده على التهرب من المناعة التي يسببها اللقاح إلى حد كبير، بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن إصابات خارقة، مما يعني أنه لا يزال بإمكان الناس الإصابة بالعدوى والمرض.

المخاطر الصحية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد تكون أعلى من ذلك بكثير

ما إذا كان أوميكرون سيعمل كلقاح طبيعي أم لا، من المهم أن تأخذ في الاعتبار المخاطر التي تنطوي على ذلك، بينما يُقال إن المتغير الجديد يسبب التهابات خفيفة حتى الآن، فقد تم الإبلاغ عن حالات وفاة من عدوى أوميكرون أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، يظل كبار السن الذين يعانون من ظروف صحية سابقة أو لا يعانون منها معرضين لخطر الإصابة بعدوى شديدة، لهذا السبب، من السابق لأوانه افتراض أي شيء، بل يجب على المرء أن يبقى متيقظًا وأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة.

الجرعات المعززة يمكن أن تكثف الحماية ضد المتغير الجديد

في الوقت الحالي، اقترح مسؤولو الصحة والعلماء أن الجرعتين الروتينية من لقاحات COVID-19 قد لا تكون كافية للحماية من أوميكرون، في حين أنه قد لا يزال يمنع الأمراض الشديدة ويقلل من مخاطر الاستشفاء والوفاة، إلا أن الزيادة في عدد الحالات حول العالم أدت إلى زيادة الطلب على اللقاحات المعززة.

بالإضافة إلى ذلك، أصبح ضعف المناعة مصدر قلق للناس في جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى أن المناعة التي يسببها اللقاح قد تتلاشى بمرور الوقت، فمن المرجح أن تعيد الجرعة التعزيزية تعريض جهاز المناعة لدى الشخص لمواجخة المرض، والذي ربما فقدت ذاكرته بعد الجرعات السابقة.