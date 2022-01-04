جذابة وساحرة.. أبرز إطلالات ليلى علوي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

واحدة من أهم وأبرز النجمات على الساحة الفنية، لموهبتها الكبيرة والفريدة، إذ ‘نها تحافظ على رشاقتها التي جعلوها من نجوم الصف الأول، هي الفنانة ليلى علوي التي تحتفل بعيد ميلادها الـ60.

واحتفالا بعيد ميلادها، نرصد لكم أبرز إطلالتها التي خطفت الأنظار، فيما يلي:

- فستان قصير باللون الأسود

ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، مزينا بزهور كبيرة الحجم متناثرة، وساعد هذا التصميم أن تبدو أكثر نحافة من طبيعتها.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا، ونسقت كلاتش بنفس لون الفستان.

- فستان بيبي بلو

وتألقت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستان طويل باللون البيبي بلو، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه، وأقراط، وأسورة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي.

- فستان فيروزي

بينما ظهرت بإطلالة حيوية تميزت بألوانها المبهجة، فارتدت ليلى فستاناً طويلا، باللون الأبيض، مزيناً ورد تركوار باللوني الأبيض والأسود، ونسقت معه حزم عند الخصر ممزوج بالعديد من الألوان.

وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، واعتمدت مكياجا كشمير فاتح أبرز ملامحها الرقيقة.

- فستان أسود مخمليا

أطلت بإطلالة ملكية فخمة، إذ ارتدت فستانًا مخمليًا أسود بتطريزات مميزة من الفن الإسلامي، وذو أكمام طويلة، ومفتوح على منطقة الصدر،واختارت تسريحة الشعر المرفوع مع ترك بعض الخصلات منسدلة، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا ناعمًا بألوان تتماشى مع لون بشرتها.

- فستان باللون الأبيض

ارتدت فستان أبيض قصير مزود بأكمام وأزرار من الأمام, وتميز بوجود فتحة ساق، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها. واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وارتدت مجوهرات مكونة من خاتم وحلق.

- فستان باللون الفضي:

وتألقت بفستان طويل باللون الفضي، مزود بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه و أسورة وخاتم.

واختارت ليلى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الاسود.

- فستان باللون الأخضر:

وظهرت بفستان أخضر طويل لامع بصيحة الكب، وكمه شفاف وبه خطوط خضراء لامعة، واعتمدت مكياجا هادئا للغاية، واختارت معه تصفيفة شعر تتناسب معه.

- فستان باللون الكاشمير:

ارتدت فستانًا طويلًا بصيحة " Off Shoulder"، باللون الكاشمير الغامق، وجاء التصميم بقصة ضيقة من الأعلى، مع تنورة مزينة بالطيات، وتميز الموديل بالحبيبات البراقة التي زينت التصميم بالكامل، واعتمدت حذام رفيع لإبراز منطقة الخصر.

ونسقت مع الإطلالة تصفيفه الشعر الويفي المنسدل مع مكياجًا ناعمًا بألوان الكاشمير، وكلاتش باللون الفضي للامع، واختارت إكسسوارات ماسية ناعمة.