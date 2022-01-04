بعد وصلة غزل إياد نصار لزوجته.. أمور إذا فعلها الرجل يكسب بها قلب المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

"أنا موجود لرغباتها"، وصلة من الغزل والرومانسية تحدث بها الفنان إياد نصار عن زوجته، نالت إعجاب الكثير من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين أن يرتبطن بشخص يتحدث عنهن بهذه الرومانسية.

وكشف إياد خلال حلقة أمس الإثنين ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه ينفذ جميع طلبات زوجته حتى لو كانت على حساب أعماله، وذكر أنها طلبت منه الاعتذار عن عدة أعمال، ومنها مشروع فني في العراق مؤخراً، وقال في تصريحاته: "أنا موجود لرغباتها".

وفي الإطار نعرض أبرز الأشياء التي إذا فعلها الرجل سيكسب قلب المرأة ويجعلها تقع في حبه، وذلك كما ذكر في موقع " livinghours"

- الاهتمام

المرأة تعشق الرجل الذي يستمع إليها باهتمام وإنصات، حتى لو كان حديثها بسيط، لأنها تحب أن تتقاسم الحديث مع شريك حياتها.

- التباهي بها

إذا كنت تحبها بصدق فستعرفها على جميع أصدقائك وعائلتك وكل من تقابله، وبذلك ستقع في حبك، لأنها ستشعر أنك تقدرها وتفتخر بها وبوجودها في حياتك.

- الورد

المرأة كائن حساس تميل إلى الورود بطبعها، فيمكنك تقديم بعض باقات الورود من حين لآخر للتعبير عن حبك لها.

- تدليلها

يجب أن يعرف الرجل أنه يفتح باب السيارة لشريكة حياته أو فتح الأبواب في الأماكن العامة، أن ذلك لن يقلل منه شيئا، بل سيجعل المرأة تقع في حبه وسيظل هذا الموقف عالقاً في عقلها.

- إعطاؤها من طعامك

نعلم جميعا أن الطريق إلى قلب الرجل معدته، وتؤكد الدراسات صحة هذا الكلام، لذلك إذا أعطاها مما يأكله فهذا سيعني لها أنه يحبها بصدق ويعتني بها.

- قضاء الكثير من الوقت مع عائلتها:

إذا كان الرجل مهتماً بعائلتك ويقضي الكثير من الأوقات معكم، بدلاً من الذهاب للعب كرة القدم مع أصدقائه، فيمكنك التأكد وقتها أنه الشخص الصحيح.

- إعطاء الهدايا دون مناسبة

لا يجب أن تنتظر مناسبة معينة حتى تقوم بإعطائها هدية، سيؤثر معها إذا قمت بإرسال بوكيه من الورد لها كل فترة. سيشعرها هذا أنك تحبها وستُغرم بك.

- دائما يحميكي:

تلك الحركات تكون بسيطة، ولكنها تؤثر جداً عند الفتاة، فعندما تكونون في الطريق سوياً وتدخلها على الرصيف، وحين تقومون بتعدية الشارع فتبادر أنت وتحميها من السيارات، دون أي شك ستقع في حبك.