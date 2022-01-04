هل يجوز الصلاة بـ«التريتمنت» و«الهارد جل» المسامي؟.. دار الإفتاء المصرية تجيب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«التريتمنت» نوع من طلاء الأظافر، يحميها من الماء والتكسير، وله ألوانا مميزة تظل على الأظافر فترة طويلة، يمكن أن تصل إلى شهر، أما عن تقنية «الهارد جل»، فهي جديدة أيضا في عالم الموضة، إذ تعدل الفتاة أظافرها بأن تكون طويلة ومرسوم عليها بالألوان الجل، التي تدوم لشهر كامل أيضا، لكن مع استخدام تلك التقنيات تظل الصلاة شغل الفتيات الشاغل، فهل يمكنها تجميل أظافرها مع استكمال عباداتها بشكل طبيعي؟

هل يمكن الصلاة مع «التريتمنت» و«الهارد جل»؟

تلك التقنيات غالبا ما تحيل بين الماء والأظافر، بسبب كثرة الطبقات، ما يمنع الفتاة من الوضوء، وبالتالي تصبح أركان الصلاة غير مكتملة، إلا أن أحد صالونات التجميل الشهيرة، أعلن عن تقنية حديثة لديه من «التريتمنت» المعالج، و«الهارد جل»، التي تسمح بمرور الماء كونها مادة مسامية، أي يمر الهواء من خلالها، وبالتالي تستطيع الفتاة الوضوء والصلاة طوال فترة بقاء تلك المادة على أظافرها.

وراسل «هن»، دار الإفتاء المصرية، بشأن جواز عمل «التريتمنت» و«الهارد جل» المسامي، التي أكدت بدورها أنه حلال ويجوز الصلاة به، طالما يسمح بمرور الماء، وبالتالي يمكن أن تتوضأ به الفتيات، والعهدة على صالون التجميل، الذي أكد وجود تلك التقنية لديه، وبالتالي لا حرج من استخدامه والصلاة به.

حكم الصلاة بطلاء الأظافر

ردت دار الإفتاء الصرية عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، على سؤال: «هل الصلاة مع وجود طلاء أظافر حرام؟»، إذ جاءت الإجابة كالتالي: «طلاء الأظافر الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر، مانعٌ من صحة الوضوء؛ يجب إزالته قبل الوضوء، وتصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده».

وأكملت الإفتاء، في ردها: «إزالة طلاء الأظافر أصبح الآن سهلًا ميسورًا، بواسطة استعمال المزيلات الكيميائية المعروفة لدى النساء كـ(الأسيتون)، وعليه: فالصلاة مع طلاء الأظافر تكون صحيحة، إذا كان الوضوء قد وقع قبلها تامًّا، ثم طَلَت المرأة أظافرها وصَلَّت، وإلا لم يصح، وبالتالي لم تصح الصلاة، فيجب عليها حينئذ إزالته قبل الوضوء، حتى يقع وضوءها صحيحًا».