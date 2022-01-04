أسرار علاقة منة فضالي بوالدتها: مرض وصحوبية وجنان (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

علاقة صداقة من نوع خاص، تجمع الفنانة منة فضالي بوالدتها، التي كثيرا ما تتحدث عن كواليسها وأسرارها، سواء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو خلال اللقاءات التليفزيونية والصحفية، فضلا عن مشاركة عدد من الصور التي توثق علاقتهما، إذ يظهران خلالها كأصدقاء وليسا مجرد أم وابنتها.

منة فضالي تتغزل في والدتها

شاركت الفنانة منة فضالي، صورة لوالدتها من احتفالات رأس السنة الجديدة 2022، ظهرت خلالها واضعة طربوش باللون الأحمر أعلى رأسها، معلقة: «أمي أغلى حاجة في حياتي، ربنا ما يحرمني من ضحكتك أبدا يا ست الكل.. معلش يا جماعة الطربوش بمناسبة السنة الجديدة، وماما تعمل اللي هي عاوزاه».

تشبة ستات كتير في الحياة

عشرات التعليقات، تلقتها الفنانة منة فضالي، على صورة والدتها، من متابعيها، وأصدقائها داخل الوسط الفني، من بينها: «ربنا يخليهالك يا رب العالمين»، «مامتك ضحكتها قمر أوي»، «الجنة تحت أقدام الأمهات مش من فراغ»، «عقبال ما تشوف ولادك يا رب وتفرح بيكي»، «أنتي طلعتي نسخة من مامتك»، «إيه القمر ده»، «مامتك شبه ستات كتير مليانة دفا وحنية»، «علاقتكوا بحبها أوي، اتنين صحاب مش أم وبنتها».

قصة مرض الأم

كانت الفنانة منة فضالي، قد تحدثت خلال استضافتها ببرنامج «مع الفارس»، الذي يقدمه الإعلامي نزار الفارس على التليفزيون العراقي، عن كواليس علاقتها بوالدتها، إذ قالت إن أمها مريضة منذ سنتين، إذ فقدت بصرها، ولا تخرج من البيت إطلاقا، ولا تتمكن من السير، وحاليا في مرحلة العلاج.

وسبق، أن صرحت منة، بأنها حينما تقع في الحب وترتبط عاطفيا، تهمل علاقتها بوالدتها، ما يجعلها تتأسف منها كونها تحملت الكثير من المواقف، بسبب الضغوطات التي مرت بها في حياتها.