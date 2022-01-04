اقلي السمك بدون شرب نقطة زيت.. 3 طرق والسر في النشا والخل والدقيق

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

السمك من ألذ المأكولات، التي ينصح خبراء التغذية بتناولها مرتين على الأقل في الأسبوع، لما يحتويه من بروتينات ومعادن وعناصر غذائية مهمة، فهو من أكثر أنواع اللحوم البيضاء صحية، إلا أن بعض السيدات تشكو من «تشبع السمك بالزيت» عند قليه، لذلك نقدم طرق سهلة للتغلب على تلك الأزمة، وفقا لموقع «madamngrecipe».

طرق تمنع السمك من تشرب الزيت

- يفضل تجفيف السمك من الماء جيدا، قبل وضعه في الدقيق، بالإضافة إلى وضع القليل من الملح في المقلاة التي سيقلى فيها السمك، لخفض درجة حرارة الزيت، وبالتالي التقليل من تشبعه به.

- نقع الأسماك في الخل لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، يفي بالغرض، مع طحن فصوص من الثوم، وإضافة الخل والملح لبقية التوابل -حسب الرغبة-.

- وضع القليل من الخل وعصير الليمون الطازج، لمزيج التوابل السابقة، ويخلط به السمك جيدا، مع اتباع حيلة بسيطة، وهي خلط الدقيق مع ملعقة من البيكنج باودر، بالإضافة إلى ملعقة من النشا، وغمس الاسماك في هذا الخليط، ويقلى في الزيت.

ينصح بعد إخراجه من الزيت بوضعه على صحن به مناديل مطبخ ورقية، ليتشرب ما تبقى من بين أنسجته.

وصفة بسيطة لعمل السمك المقلي

تقدم «هن» طريقة عمل السمك المقلي، حسب وصفة الشيف «نجلاء الشرشابي».

مقادير السمك المقلي

سمك «النوع حسب الرغبة».

ثوم.

كمون ناعم.

شرائح ليمون.

عصير ليمون.

شطة ناعمة.

زيت.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملح.

فلفل أسود.

كوب دقيق.

طريقة تحضير السمك المقلي

- تبلي السمك بالبهارات: الكمون وعصير الليمون والثوم والفلفل الأسود والملح والشطة الناعمة.

- اخلطي النشا والدقيق والبيكنج باودر، ثم ضيفي الماء وقلبيه مع النشا والدقيق جيدا، حتى يصبح قوامه سميك شبه العجينة السائلة.

- اغمسي السمك في خليط الدقيق والنشاء جيدا، ثم اخرجيه واقليه في الزيت.

- اخرجي السمك وضعيه على صحن به مناديل ورقية لامتصاص الزيت، وقدميه مزين بشرائح الليمون.