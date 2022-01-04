السيراميد.. مفتاح جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة "Woman" النمساوية أن مادة السيراميد (Ceramide) تعد بمثابة مفتاح جمال البشرة؛ حيث إنها تساعد على التمتع ببشرة نضرة ونقية تشع شبابا وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة السيراميد عبارة عن دهون تعمل على ترطيب البشرة وتقوية حاجز الحماية الطبيعي، كما أنها تمنح البشرة مظهرا مشدودا.

وبفضل هذه السمات الفريدة تعد مادة السيراميد سلاحا فعالا لمحاربة الجفاف والبثور والاحمرار والتهيج والترهل والآثار الضارة للعوامل البيئية المختلفة كالأشعة فوق البنفسجية والبرودة وهواء المدفأة.