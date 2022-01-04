طرق مختلفة لإعداد البرجر «لحم ودجاج وجمبري».. قدميه لأطفالك قبل المدرسة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يهوي الكثيرون تناول البرجر بأنواعه المختلفة سواء كان لحما أو دجاجا أو غيرها من العناصر البروتينية الأخرى، كما تحرص بعض الأمهات على تقديم تلك الشرائح الصغيرة في سندوتشات المدرسة لأطفالهن عند الذهاب إلى يومهم الدراسي، لذلك نقدم لكي طرق بسيطة ومختلفة يمكنك من خلالها إعداد البرجر في الساعات الأولى من اليوم، حسب الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

برجر دجاج

- مقادير برجر دجاج

ثوم بودرة

بصل

زيت

ملح

فلفل

دجاج مفروم

بهارات دجاج

زعتر

مستردة

عيش كيزر

خس

جبنة شيدر

طماطم

كاتشب

مايونيز

التقديم بطاطا محمرة

- طريقة تحضير برجر دجاج

تبلي الدجاج بالثوم البودرة وملح وفلفل وتوابل الدجاج.

افرمي البصل في الكبة مع مستردة ويضاف إلى الدجاج.

ضيفي أيضا الزعتر وتشكل مثل البرجر ثم تشوح في الزيت حتى تنضج من جميع الجهات.

قومي بتحمير البطاطا في الزيت للقلي.

يرص الدجاج مع العيش والخس والطماطم والمايونيز والكاتشب ويقدم بالهنا مع البطاطا.

برجر جمبري

- مقادير برجر جمبري

جمبري صغير

بيض

كمون

دقيق

ثوم – بصل

كركم

بقدونس

فلفل ألوان

أعشاب

ملح – فلفل

زيت عباد الشمس

- طريقة تحضير برجر جمبري

افرمي الثوم والبصل والكركم والملح والفلفل والكمون وفلفل الألوان والأعشاب والبقدونس باستخدام كبة كهربائية.

ضيفي إلى المكونات الجمبري وافرميها مرة أخرى حتى يصبح لديك عجينة متماسكة.

اخلطي البيض والدقيق جيدا مع بعضها البعض، ثم ضيفيها لخليط الجمبري.

شكلي الخليط على هيئة أقراص ثم اقليها في زيت في طاسة غير لاصقة ثم ادخليها الفرن قليلا لتكمل نضجها ثم قدميها.

برجر لحم

- مقادير برجر لحم

لحم مفروم

مستردة

كاتشاب

ملح

فلفل

بهارات

زيت عباد الشمس

بيض

بصل

- طريقة تحضير برجر لحم

افرمي لحم مفروم مع مستردة وكاتشاب وبهارات وملح وفلفل حتى تصبح عجينة طرية.

شكلي البرجر أقراص دائرية باستخدام قطاعات على مفرش من البلاستيك ليسهل نقلها.

رصيها في صينية مدهونة بالزيت وادهني وجهها بالزيت.

ادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم قدميها في سندوتشات مع البيض والبصل.