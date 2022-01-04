8 أماكن حول العالم تمنع دخول النساء (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

ربما يستغرب البعض عند معرفة أن هناك 8 أماكن حول العالم يحظر دخول النساء بها، ولكن هذا هو الواقع بالفعل.

وفيما يلي 8 أماكن تمنع دخول النساء بها حول العالم والتي اشتهرت بسبب ذلك الأمر، بحسب موقع «ناشونال ديلي»

8 أماكن محظورة على السيدات

معبد أيابان

معبد أيابان هو أحد الأماكن التي تمنع دخول النساء وهو يقع في ولاية كيرالا الهندية بمكان يسمى ساباريمالا، ويعد مكانا مقدسا بالنسبة للمذهب الهندوسي.

ويمنع معبد أيابان دخول النساء بين الفئة العمرية 6 إلى 60 عامًا.

نادي بيرننج تري للجولف

يقع نادي بيرننج تري للجولف في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم عمله حتى يكون مكانا لرجال السياسة للاسترخاء فيه، ويمنع هذا النادي النساء من الدخول إلا أن كل قاضية في المحكمة العليا ورئيستها تكون لها عضوية فخرية.

أكشاك الاقتراع في «الفاتيكان»

داخل مدينة الفاتيكان، يحظر دخول النساء أكشاك الاقتراع أو التصويت، حيث إنه حق للرجال فقط، وحاضة الرجال الذين يتم تعيينهم قادة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ويطلق عليهم «الكرادلة» هم من يمتلكون حق التصويت.

ضريح الحاج دارجا

يقع هذا الضريح المقدس في مدينة مومباي الهندية، وهو من الأماكن التي تحظر دخول النساء، ولكن قد سمح لهن بزيارته في عام 2012 ولكن لم يسمح بدخولهن الحرم الداخلي للضريح وذلك بعد صدور فتوى بذلك.

طواف فرنسا

هو مكان لسباق الدراجات الهوائية، ويطلق عليه أيضا دورة فرنسا الدولية للدراجات الهوائية، ويعد من أصعب سباقات الطواف بالدراجات حول العالم.

ويتم منع النساء من المشاركة في هذا السباق بسبب صعوبته واحتياجه لبنية جسدية قوية وصلبة، وخاصة أن المتسابقين يمرون بتضاريس صعبة خلال المسابقة.

ملاعب كرة القدم

تمنع النساء في ملاعب كرة القدم بإيران من دخول ملاعب كرة القدم لحضور المباريات، وهناك بعض الصور التي تنتشر من داخل ملاعب لنساء تعملن على التنكر كالرجال من أجل الحضور ومنهن من تعرضن للاعتقال بسبب ذلك.

جبل أومين

يوجد دير على جبل أومين بجزيرة هونشو اليابانية، وتم بناؤه في القرن السابع الميلادي حيث إنه مخصص لأتباع ديانة «يامابوشي» ومعناها «زهاد الجبل» باليابانية، وهذه الديانة تجمع بين البوذية والشنتو وتعد من المعتقدات المحلية القديمة.

ويتم منع النساء من تسلق الجبل أو الوصول إليه بسبب معتقدات قديمة لشعب يامابوشي، واستمر ذلك المنع لمدة 1300 عام وبعد ذلك تم تخفيف الحظر ويعد منع النساء من زيارة هذا المكان طوعيا.

حديقة مانيسون المائية

تقع حديثة مانسيون المائية العائمة في ألمانيا وتم منع النساء من دخولها عام 2012، بسبب العديد من الشكاوى من قبل السيدات بأنهن تعرضهن لإصابات بمناطق مختلفة بالجسب نتيجة التزلج.