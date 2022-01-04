تطبيق جديد يواجه الشخير أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أطلقت شركة "موبايل بوكس" (Mobile Box) التطبيق Silent Night الجديد المخصص لساعة أبل الذكية Watch 6/7، والذي يساعد على مواجهة الشخير.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التطبيق المدفوع Silent Night الجديد يقوم بتسجيل الأصوات أثناء النوم ويحللها عن طريق خوارزميات حديثة ليكتشف ما إذا كان الشخص، الذي يرتدي الساعة، يعاني من الشخير.

وإذا كان الأمر كذلك، فإن التطبيق يقوم بتنبيه المرء عن طريق الاهتزاز من أجل النقر على شاشة الساعة، ما يساعد على تغيير وضعية النوم، ومن ثم التوقف عن الشخير والتمتع بنوم هانيء.

وأكدت الشركة أن جميع البيانات يتم معالجتها بشكل غير متصل بالإنترنت ويتم الاحتفاظ بها على الساعة، مما يساعد في الحفاظ على خصوصية البيانات.