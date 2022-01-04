فتاة تقبض على شبل أسد «هارب» في شوارع الكويت.. «حضنته كأنه قطة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثار حيوان مفترس شاردًا في شوارع إحدى الدول العربية، ذعر وخوف المواطنين خلال احتفالهم بالعام الجديد 2022، ففي الوقت الذي تدق فيه الأجراس، وتطلق الألعاب النارية، وتصل الأمنيات إلى عنان السماء شوقًا لبداية جديدة مليئة بالسعادة والطمأنينة، وعام خالي من الأوبئة، كانت الاحتفالات في الكويت مليئة بالرعب والحذر بسبب شبل أسد فر هاربًا من ملجئه، تسبب في خوف المواطنين لساعات طويلة، وفقا لـ«الوطن الكويتية».

هروب الأسد وإثارة الرعب في أولى ساعات العام الجديد

وتفاجأ أهل منطقة «الصباحية» في الكويت، بهروب شبل أسد متوسط الحجم، يجول في أرجاء الحي، وتداول المواطنون مقطع فيديو قصير للأسد أثناء جولته في الحي باحثا عن شيء ما، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، نال على آلاف المشاهدات، وكانت من أبرز التعليقات: «في ليلة رأس السنة العادي أننا نلاقي القطط والكلاب الضالة بتلف في الشوارع.. لكن المرة دي أسد».

السيطرة على الأسد بفضل شجاعة فتاة غير معروف هويتها

«الشبل الصغير بيحاول الهروب بأي طريقة وهي حاضناه، وكأنه قطة مخافتش منه».. أبرز تعليقات الناس على شجاعة الفتاة التي ظهرت في الفيديو وهي تضم الأسد بين ذراعيها غير مبالية لزئيره الذي يسبب الهلع لسامعيه، بينما هي وبكل شجاعة تحمله وكأنه حيوان أليف بعدما تسبب في خوف أهل الحي والتزامهم في منازلهم خوفا من هجومه عليهم في أى وقت، ليتضح بعد ذلك أنها صاحبته وكان الشبل في منزل أحد الأشخاص أخذه من والدها ليربيه، لكن الأب اتصل على شرطة البيئة ليسلمه إليهم.

رد الهيئة العامة للبيئة بعد السيطرة على الأسد

قالت ندى الدباشي، مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة الكويتية، «بخصوص البلاغ اللي جانا عن وجود أسد في منطقة الصباحية، إحنا روحنا للمكان واستلمنا الأسد بعد التواصل مع أصحاب الأسد وحاليا وهنسلمة لحديقة الحيوان بعد ما تطمن على صحته».. جاء ذلك عبر مقطع فيديو قصير نشرته صفحة الهيئة العامة للبيئة الكويتية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بعد ساعات من انتشار الفيديو للأسد، وهو يتجول في المنطقة، وظهور الفتاة التي استطاعت السيطرة عليه.