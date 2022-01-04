الامارات | «معرض x».. فضاء مفتوح للصور الفوتوغرافية

شكرا لقرائتكم خبر عن «معرض x».. فضاء مفتوح للصور الفوتوغرافية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، تجربة إبداعية متكاملة للجمهور، حيث كشف أخيراً عن إطلاق معرض دائم للصور الفوتوغرافية يحمل عنوان «معرض x» في مسرح المجاز، ويستضيف كل شهر مجموعة جديدة من أعمال كبار المصورين العالميين في فضاء يجمع الفن، والمعرفة، ويتيح التواصل الحي مع المبدعين والفنانين.

ويتيح المهرجان، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الفرصة أمام هواة ومحترفي التصوير من الكبار والصغار لاكتساب مهارات جديدة في فن التصوير وتقنياته، إذ ينظم «معرض x» ورشاً دوريّة طوال العام يقدمها مصورون محترفون من مختلف أنحاء العالم، كما يتيح المجال أمام الجمهور لقضاء أوقات ممتعة في مقهى المعرض، الذي يحتوي على منطقة مخصصة للقراءة تضم مختارات من الكتب ومجموعة نادرة من المجلات.

وفي أول عروضه الشهرية، استضاف «معرض x» مجموعة من أعمال المصوّر الإيطالي فرانشيسكو زيزولا، والمصور البريطاني أنثوني لامب، مقدماً نماذج ملهمة وتجارب كبيرة في فن التصوير الفوتوغرافي.

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