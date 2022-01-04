الامارات | ولادة طفلة لأم مصابة بغيبوبة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة طفلة لأم مصابة بغيبوبة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق طبي بدبي في إجراء عملية قيصرية طارئة لأم حامل مصابة بغيبوبة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، وتمكن من توليدها، لتنجب طفلتها في الأسبوع الـ27 من الحمل وسط ترقب من العائلة والأطباء بسبب خطورة الحالة.

كانت الأم ماهام والأب عمر يستعدان لولادة طفلهما الأول عندما تم اكتشاف إصابة ماهام بفيروس «كوفيد-19» في الثلث الثاني من حملها، ما استدعى إدخالها على الفور إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى خاص في دبي.

ووضع الأطباء خطة أولية تقتضي العمل على رعاية الجنين ليصل إلى 28 أسبوعاً ومن ثم تقليل مخاطر حدوث أي مضاعفات محتملة، لكن كانت حالة الأم ماهام تزداد سوءاً بصورة تنذر بتعرض طفلتها للخطر، فقرر الفريق الطبي توليدها على الفور في الأسبوع 27 فقط، من خلال عملية قيصرية طارئة داخل وحدة العناية المركزة، من أجل إنقاذ حياة الأم وطفلها الأول».

وأُدخلت الرضيعة (دعاء) بمجرد ولادتها إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، ووضعت هي الأخرى تحت جهاز التنفس الاصطناعي لفترة من الوقت بسبب ولادتها المبكرة».

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