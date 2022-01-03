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سر عمل الأرز الأبيض «المفلفل» في البيت.. وصفات مختلفة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

09:21 م | الإثنين 03 يناير 2022

طريقة عمل الأرز الأبيض

الأرز الأبيض من الأطباق التي لا تخلو منها المائدة، إذ يدخل ضمن مكونات «الفتة»، وبجانب «السمك» و«صينية البطاطس» وغيرها من الوجبات الأساسية الشهية، لذا تعرض «هن» خلال التقرير التالي، طريقة عمل الأرز الأبيض «مش مكسر أو معجن»، بحسب الشيف منال العالم.

طريقة عمل الأرز الأبيض

3 أكواب أرز أبيض مغسول جيدًا، ومصفى.

3 أكواب ماء.

2 ملعقة كبيرة زيت.

½ 1 ملعقة صغيرة ملح.

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طريقة تحضير الأرز الأبيض

يوضع الماء والزيت والملح، على نار موسطة واتركيه حتى يغلي.

يضاف الأرز المغسول والمصفى، وقلبي جيدًا.

يترك الأرز على النار حتى يغلي، ويبدأ بتشرب الماء.

يغطي القدر، وويترك الأرز على نار هادئة جدًا لمدة 40 – 45 دقيقة حتى تمام النضج.

قلبي الأرز في منتصف المدة حتى لا يلتصق في قاع القدر.

يوضع الأرز في أطباق التقديم، ويقدم ساخنًا مع اللحم أو السمك أو الدجاج.

يمكن وضعه طبق جانبي على سفرة العزومات المختلفة.

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طريقة عمل الأرز الأبيض بالبصل

2 كوب كبير أرز أبيض.

ثمرة بصل مقطعة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب كبير ماء مغلي.

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طريقة تحضير الأرز الأبيض بالبصل

يغسل الأرز جيدًا عدة مرات حتى نتخلص من النشا، ويضفى جيدًا من الماء باستخدام مصفاة.

يسخن الزيت في وعاء كبير ويترك على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

يضاف البصل للوعاء ويقلب حتى يذبل.

يضاف الأرز للوعاء ويقلب قليلًا وبخفة ثم يضاف الماء.

يرش الملح وتخفض النار لنار هادئة، ونغطي الوعاء، ونتركه لمدة 20- 30 دقيقة حتى يتشرب الأرز الماء وينضج.

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سر نجاح الأرز الأبيض

كل كوب من الأرز يحتاج كوب من الماء.

عند إضافة الأرز لوعاء التحضير نقلب بهدوء حتى لا يتكسر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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