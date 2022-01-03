طريقة عمل الكشك الصعيدي في البيت بـ7 خطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكشك الصعيدي.. من أهم الأكلات التي تتواجد في المطبخ المصري وتحديدا الصعيدي، وخلال هذا التقرير نستعرض طريقة عمل الكشك الصعيدي في البيت على أصوله بحسب الشيف نجلاء الشرشابي، وبخطوات سهلة وبسيطة وسريعة، باعتبارها أكلة جانبية مع الأصناف الرئيسية على سفرتك.

ويمكن تناول الكشك الصعيدي بالشوكة أو بالخبز، وهو مشهور بشدة في الصعيد والأرياف، وطريقته تختلف عن الطريقة المنتشرة والمعروفة في العاصمة القاهرة والمدن الساحلية.

طريقة عمل الكشك الصعيدي

كشك.

ماء.

بصل.

زيت.

مرقة.

ملح.

فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

طريقة تحضير الكشك الصعيدي

ينقع الكشك فى الماء.

تغلي المرقة على النار، ويضاف الكشك.

يضاف الملح والفلفل الأسود.

يحمر البصل في الزيت على النار.

يضاف جزء من البصل على الكشك ويقلب.

يقلب الدقيق في القليل من الماء، ويضاف للكشك.

يغرف الكشك ويوضع البصل المحمر على الوجة ويقدم.

مقادير الكشك الصعيدي

¼ كيلو كرات كشك صعيدي.

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغيرة.

2 فص ثوم مفروم.

2 كوب مرق دجاج.

2 كوب لبن رائب.

ملعقة كبيرة سمن، في درجة حرارة الغرفة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير الكشك

تنقع كرات الكشك في الماء لمدة ساعة، ثم تصفى من الماء، وتفرك بين يديكِ حتى تتفتت.

تحمر شرائح البصل في زيت غزير وساخن، حتى يُصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

يذاب السمن على نار متوسطة، ثم يضاف البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة، ثم يضاف الكشك والمرق ويقلب حتى يغلظ القوام.

يضاف اللبن والملح والفلفل الأسود، ويقلب حتى يغلي.

يضاف جزءًا من البصل المحمر، و2 ملعقة من الزيت الخاص به وقلبي جيدًا.

ضعيه في أطباق التقديم، وزينيه بالبصل المحمر.