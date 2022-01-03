أول ظهور لابن «أمينة الإيطالية» بعد رجوعه لوالده: «جدتي كانت بتأكلنا أكل قطط وكلاب» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال قصة السيدة الإيطالية «أمينة» المتزوجة من شاب مصري، يُدعى محمد جمال، والتي كانت من أشهر قصص الحب في الفيوم، إذ استمرت قرابة 16 عامًا، محط أنظار الجميع وحديث رواد السوشيا ميديا، بعدما قررت الهروب بأطفالها أثناء تواجدهما في إيطاليا، من زوجها المصري الذي يمكث هناك، وسط استغاثات من الأطفال، وبخاصة الابن الأكبر«كريم» بسوء المعاملة من جدته التي تحبسه هو وأشقائه في منطقة نائية بعيدا عن والده.

كانت الزوجة الإيطالية «أمينة» قد هربت بصحبة 3 من أطفالهما الأربعة، إلى منزل إيجار بعيدًا عن العاصمة روما، محاط بالغابات ويصعب الوصول إليه، بحسب حديث الابن الأكبر.

أول ظهور للطفل كريم بعد عودته لوالده

انفردت «الوطن» مجددًا بالظهور الأول للابن الأكبر «كريم»، بعدما استطاع العودة لوالده، والذي روى كواليس تلك الفترة الذي عاش بها، صاحب الرسالة الصوتية التي جرى تداولها على نطاق أوسع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يستغيث لإنقاذه من العذاب الذي كان يعيش به، من جدته الإيطالية.

وكشف «كريم» كواليس الفترة التي قضاها بعيدًا عن كنف والده، مع والدته الإيطالية «أمينة» وجدته، خلال البث المباشر، قائلاً:«كنت بوجه استغاثات لوالدي من خلال التليفون علشان ينقذني من جدتي، مكنوش بيرضوا يأكلوني وكانوا بيقعدوني مع الكلاب، وبروح مع ستي مشاوير، وبيسيبوني في العربية كتير أنا وأخواتي، سارة أختي عندها سنة ونصف، بيضربوها كتير ومبيأكلوهاش كتير».

جدتي كانت بتعذبني وبتأكلني أكل قطط وكلاب

«كانوا واخدين مني التليفون وشايلين الخط ومعرفتش أكلم بابا ولا الشرطة في الأول، وبنتعذب».. هكذا كشف الابن الأكبر، كواليس الحياة في منزل جدته، إذ قال:«كانت بتعمل الأكل من لحم الخنزير وبتعاندني وتحط في المكرونة منه، ومكلتش أكتر من 3 أيام، الجدة كانت بتعاملني وحش جدا، أحيانا والدتي مبتكونش موجودة، وكنا في مزرعة وزعلانين، ماما كانت بتعاملني حلو وساعات جدتي كانت بتزعقلها في حاجات، وبتأكلنا من أكل القطط والكلاب».