الامارات | وصلة رقص «للمعلمة المثالية» تؤدي إلى الفصل والنيابة

شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص «للمعلمة المثالية» تؤدي إلى الفصل والنيابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، إحالة 5 معلمين للنيابة الإدارية، بعد التحقيق معهم لقيامهم بالمشاركة في وصلة رقص على مركب نيلية.

وتلقى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية عددا من الشكاوى من بعض المدرسين ومرفق بها أسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو تتضمن قيام عدد من المدرسين بالمشاركة في وصلة رقص مع إحدى المعلمات التي تعمل بنظام التطوع بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة غرب المنصورة على مركب نيلية.

وأكد أصحاب الشكاوى بحسب «صدى البلد»، أن تلك الواقعة حدثت خلال رحلة نظمتها نقابة معلمين أول المنصورة إلى مدينة القاهرة وكان ضمن برنامج الرحلة جولة نيلية مشيرين إلى أن النقابة كرمت هذه المعلمة بعد الرحلة كمعلمة مثالية وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص مما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية.

كما تبين من خلال التحقيقات أن نقابة معلمين أول المنصورة قامت بتكريم تلك المعلمة كمعلمة مثالية بعد الرحلة بالإضافة إلى معلم اخر كان من ضمن المشاركين في وصلة الرقص ما أثار حفيظة عدد كبير من المدرسين والمدرسات بالدقهلية وقاموا بتداول صور الرقص ومقاطع الفيديو التي يظهر بها المعلمون بالرقص مع صور التكريم متسائلين عن أسباب التكريم وهل وصلة الرقص هى مقياس عند الإختيار فيما انتهت التحقيقات بإدانة المعلمين الموجودين بمقاطع الفيديو بإتيان تصرفات مشينه تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم وقداسة العملية التعليمية بالتصرفات التي بدرت منهم خلال تلك الرحلة وتم تصويرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعرض نتيجة التحقيقات على وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أصدر قراره السابق بإحالة المعلمين للنيابة الإدارية وإلغاء عمل المعلمة كمتطوعة.

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