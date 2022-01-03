لماذا من السيئ شرب الماء المكشوف لفترة طويلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن تناول كوبًا من الماء هو أبسط عمل نقوم به في اليوم، بخلاف نقاء الماء، لا نكترث لأي شيء عندما نشربه أو نقدمه للآخرين، لكنك ستندهش عندما تعرف أن هناك العديد من التفاصيل الصغيرة فيما يتعلق بمياه الشرب والتي قد يكون لها تأثير كبير على صحتك ورفاهيتك.

منذ فترة بقاء الماء في الكوب وحتى كيفية شربه، كل ذلك له أهمية كبيرة عندما يتعلق الأمر بترطيب أنفسنا وإخماد عطشنا، وفقا لموقع timesofindia.

أهمية شرب الماء بشكل صحيح

كمية كافية من الماء ضرورية لكل كائن حي، لا يرطبنا الماء فحسب، بل يزيل السموم من الجسم أيضًا، ومهم للمفاصل ويساعد في عمل الأعضاء الأخرى.

بشكل عام، يلعب الماء العديد من الأدوار في الحفاظ على صحتنا ولياقتنا، لذلك، عندما تشرب الماء بشكل غير صحيح، فإنك تفقد بعض الفوائد الأساسية له.

الاختلاف في الذوق

هل شعرت يومًا بأي تغيير في مذاق السائل عند شربك كوبًا من الماء متروكا لفترة طويلة أو بين عشية وضحاها؟

تشعر بالتغير في المذاق بسبب ثاني أكسيد الكربون، يؤدي ترك الماء مكشوفًا لمدة 12 ساعة إلى تغيرات جزيئية في الماء.

يبدأ ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء بالاختلاط معه، مما يقلل من مستوى الأس الهيدروجيني الذي يمنحه طعمًا غير مرغوب فيه، هذا لا يعني أن هذه المياه غير آمنة للاستهلاك.

مياه الصنبور صالحة لمدة ستة أشهر، لذلك يمكنك شرب هذه المياه، لكن شرب المياه المكشوفة يعني أيضًا استهلاك كل الأوساخ والحطام التي توجد على الطبقة العليا من البيئة المحيطة، قد لا تكون قادرًا على رؤيته.

شرب الماء من الزجاجة

من الطبيعي أن يستيقظ الناس في الصباح ويشربوا الماء المتبقي طوال الليل على طاولة جانبية، في زجاجة أو كوب، أو في بعض الأحيان نبتلع الماء من زجاجة محفوظة في السيارة لعدة أيام.

إن شرب الماء من الزجاجات، خاصة عندما تتناول رشفات مباشرة عن طريق وضع فمك على حافة الزجاجة، ليس آمنًا على الإطلاق، هذا لأنه عندما نضع فمنا على حافة الزجاجة، فإن الجلد الميت والغبار والعرق الذي يغطي بشرتنا يتم غسله في الماء المتبقي، حتى لعابنا الذي يحتوي على ملايين البكتيريا يتم خلطه في ماء الزجاجة، إذا سمح للماء بالبقاء لفترة من الوقت، خاصةً في درجة حرارة دافئة، فإن البكتيريا تميل إلى النمو بسرعة.

عندما تشرب نفس الماء مرة أخرى، فإنه يجد ممرًا إلى جسمك، مما يزيد من خطر حدوث العديد من المشكلات المتعلقة بالصحة، يزداد خطر الإصابة بالمرض عندما تشارك زجاجة المياه الخاصة بك مع شخص يعاني من مرض معد.

الطريقة الصحيحة لشرب الماء

كلما أمكن، املأ الكوب بمياه عذبة من الصنبور أو الفلتر، إذا كنت تحتفظ بزجاجة في منضدة، فلا تشرب من الزجاجة مباشرة، احتفظ بكوب بغطاء مع زجاجة الماء الخاصة بك.

عندما تستيقظ في الصباح، تجنب شرب الماء من نفس الزجاجة، أيضا، قم بتغيير ماء الزجاجة يوميا.

عند الخروج، حاول ألا تشرب الماء بوضع فمك على حافة الزجاجة، أيضا، قم بتغيير ماء الزجاجة المحفوظة في السيارة يوميا.