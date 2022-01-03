4 طرق لعمل صدور الدجاج بخلطات غير تقليدية.. بالبروكلي والهوت دوج والأنشوجة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر صدور الدجاج، من أكثر الأجزاء المفضلة لدى كثير من الناس، خاصة الأطفال، إذ تتفنن ربات المنازل في إعدادها بأكثر من شكل وطريقة، حتى لا تشعر أسرتها بالملل في وجبات الطعام، لذا يحاولن البحث بشتى الطرق عن كل ما هو جديد، ويستعرض «هن» وصفات مختلفة لإعدادها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير صدور الدجاج بالفلفل الألوان

صدور دجاج.

جبن فيتا.

جبن موتزاريلا.

فلفل أخضر وأحمر وأصفر.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملح وفلفل.

رشة جوزة الطيب.

للتقديم:

بطاطس بيوريه.

بروكلي.

جزر بيبي.

طريقة عمل صدور الدجاج بالفلفل الألوان

- يخلط الجبن مع الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب.

- تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود، ويضاف اللحم ويحشي بخليط الجبن.

- تضاف شرائح الفلفل الألوان.

- يمكن أن تدهن بالزبدة أو تضاف لخليط الجبن.

- توضع في صينية بالفرن، حتى تمام النضج.

- تقدم مع البطاطس البيوريه والبروكلي والجزر البيبي.

مقادير صدور الدجاج بالبروكلي

بروكلي.

صدور دجاج.

ملح.

فلفل.

جبن موتزريلا.

بابريكا.

زيت زيتون.

مرقة.

بصل.

ثوم.

صلصة الجبن.

زبدة.

دقيق.

كريمة لباني.

مرقة.

جوزة الطيب.

ملح.

فلفل.

جبن موتزريلا.

بقدونس.

جبنة بارميزان.

جبنة رومي.

خطوات تحضير صدور دجاج بالبروكلي

- في طاسة على النار ضعي الزبدة مع الثوم والبصل المفرومين.

- ضيفي البروكلي وصدور الدجاج والملح والفلفل والبابريكا، وقلبي حتى تنضج تماما.

- ضيفي الكريمة اللباني إلى الخليط حتى تغلي، ثم ضعيه في طاجن للفرن.

- ضيفي أنواع الجبنة المبشورة وعليها بقية الكريمة، واتركيها تغلي مرة أخرى ثم قدميها.

مقادير صدور الدجاج بحشو الهوت دوج

صدور دجاج.

جبنة شيدر.

مستردة.

هوت دوج

بصل.

ثوم.

أعشاب.

ملح.

فلفل أسود.

بطاطس.

زيت ذرة.

مراحل إعداد صدور الدجاج بحشو الهوت دوج

- قطعي صدور الدجاج شرائح وافرديها بمطرقة لحم وتبليها بملح وفلفل.

- افرمي البصل والثوم والأعشاب، ثم ضيفي هوت دوج وجبنة شيدر.

- ضعي مستردة على شرائح الدجاج، وعليها جزء من الحشو المفروم، ثم لفيها.

- ضعيها في صينية مدهونة بالزيت، وادهنيها بالزيت، وادخليها فرن ساخن حتى تحمر.

- قطعي البطاطس مكعبات، واقليها في الزيت.

- ضعي الجزء الآخر من الحشو، وعليه البطاطس المقلية، وقدمي الدجاج مع البطاطس.

مقادير صدور الدجاج مع صلصة الأنشوجة

أنشوجة.

ثوم.

صفار بيض.

مستردة.

دقيق.

صدور دجاج.

جبنة بارميزان.

بقسماط.

ملح.

فلفل أسود.

زيت.

زعتر.

لبن.

بطاطس شيبس.

طريقة تحضير صدور الدجاج مع صلصة الأنشوجة

- يفرم الثوم مع الأنشوجة وزعتر وصفار البيض والجبنة في الكبة.

- تتبل صدور الدجاج بملح وفلفل، ثم تدهن بالمستردة وخليط الانشوجة.

- يضاف الدقيق ثم تلف رول وتغمس بالدقيق، ثم في خليط البيض واللبن، ثم البقسماط.

- تترك في الفريزر قليلا، ثم تقلى في الزيت، وتقدم مع البطاطس.