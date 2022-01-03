لعشاق الخروج بعد المناسبات.. إليك أرخص 9 أماكن فسح بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

هناك العديد من الأشخاص الذي يفضلون الخروج والفسح، بعيدا عن المناسبات والأعياد والتي كان آخرها رأس السنة.

ويسعى العديد لقضاء اليوم والاستمتاع به ليكون مختلفًا، غير إن البعض يجد نفسه في حيرة بين قضائه في المولات أو المتنزهات والأماكن المفتوحة.

"الخليج 365" يستعرض خلال هذا التقرير أرخص الأماكن للاحتفال بليلة رأس السنة.

-كورنيش النيل

من أشهر الأماكن في القاهرة التي يتوجه لها أغلب الناس للخروج والاحتفال، وركوب المراكب النيلية، للاحتفال كما يوجد بوسط البلد المقاهي والمطاعم أيضًا، فتبدأ ميزانية التنزه على النيل من خمسة جنيهات هو ثمن شراء "درة" أو بطاطا.

-الحدائق العامة

تفتح الحدائق العامة أبوابها أمام الجمهور الراغب في الاستمتاع برأس السنة الميلادية، وتتميز بأنها مناسبة للفسح الأسرية، حيث الأماكن المخصصة للأطفال للتنزه واللعب، كما أنها تعتبر رخيصة الثمن بشكل نسبي، ومن أشهر هذه الحدائق، حديقة الأورمان والأزهر والأسماك وحديقة الحرية وغيرها.

-الحسين وشارع المعز

تعد منطقة القاهرة الفاطمية، مكانًا مناسبًا للخروج والاحتفال برأس السنة، حيث تتزين الشوارع بأشجار عيد الميلاد، كما أنها غير مكلفة ماديًا، فتبدأ تكلفة الزيارة من 10 جنيهات هي ثمن كوب شاي على أحد مقاهي المنطقة.

-برج القاهرة

يمكن الذهاب إلى برج القاهرة، وتناول العشاء في الداخل، من خلال المطعم الذي يطل على معالم القاهرة الرائعة من الأعلى، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للمصريين 35 جنيهًا، والأطفال تحت 6 سنوات دون تذكرة.

-باخرة في النيل

يمكنك الاستمتاع بأجواء رائعة مع العائلة والأصدقاء على باخرة بكورنيش النيل، على أنغام الأغاني المصرية والشعبية والمهرجانات، ويبدأ الاحتفال من 8 مساءً وحتى 2 صباحًا، كما يبدأ سعر التذكرة من 20 جنيهًا في البواجر النيلية الشعبية.

-جزيرة المعادي

من أفضل أماكن الخروج، وهي عبارة عن جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية، وسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، يوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة بـ10 جنيهات للفرد، كما توجد سيارات، ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، وتفتح الحديقة أبوابها من الـ10 صباحا وحتى الـ11 مساءً.

-سيتي ستارزمول

يتزين مول سيتي ستارز بمدينة نصر مع بداية العام بديكورات مختلفة تمامًا عن السنوات السابقة، إذ تجد شجرة الكريسماس بأعلى ارتفاع في منتصف المول، فضلًا عن الأنوار ومجسمات بابا نويل والغزلان والأجراس والنجوم المعلقة بمختلف أنحاء المول، وتستطيع دخول أحد المطاعم أو الجلوس على الكافيهات، بأسعار تبدأ من خمسين جنيهًا، كما قد تكتفي فقط بالتجول بالمول، لتتكلف فقط مصاريف الانتقالات والمواصلات.

-داون تاون قطامية

هو مول مفتوح يحتوى على حوالي ١٣٠ محل و ٥٠ مطعم وكافيه، ويتاح به أماكن كثيرة مفتوحة للتصوير .

-منطقة Water Way

تتزين منطقة واتر واي بالتجمع الأول مع اقتراب العام الجديد بديكورات مميزة للزائرين ومجسمات ضخمة لشخصية بابا نويل وأجراس عيد الميلاد للاستمتاع بالتصوير مجانًا.