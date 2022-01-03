6 أبراج «ضايعة» في الحب ولا تنسى «الإكس».. الميزان مخلص والسرطان بيحن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نسيان الحبيب السابق «الإكس»، من الأمور شبه المستحيلة على بعض الفتيات، إذ يظل شبحه يطاردها، مما يعيقها من التقدم في حياتها المهنية والشخصية، في حين أن بعضهن يتجاوز تلك المرحلة بسهولة بعض الشيء، وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز مواليد الأبراج التي تواجه صعوبة في النسيان وتخطي مرحلة الفراق، وفقا لموقع «timesofindia» الهندي.

أبراج لا تنسى «الإكس»

حنين برج الحمل

مواليد برج الحمل من أكثر الأبراج ارتباطا بالذكريات، ويحنون إلى الماضي بشدة، ولا يستطيعون تخطيه بسهولة، بل يحتاجون الكثير من السنوات لنسيان علاقتهم بالحبيب.

ثقة مواليد الثور

برج الثور من الأبراج الترابية التي تتصف بالعند، لذلك حينما يفتح قلبه للطرف الآخر، لا يتوقع منه غدرا أو خيانة، فالأمر لديه متعلق بالثقة، لذلك من الصعب تجاوز علاقته ونسيان الشريك السابق، وهذا يؤثر على مواليده بالسلب، ويعيقهم عن التقدم في حياتهم.

مغامرات أبناء الجوزاء

مواليد برج الجوزاء يتمسكون بذكرياتهم مع شريك الحياة السابق، وبرغم فضولهم لخوض مغامرات جديدة، إلا أنهم في الحياة العاطفية لا يستطيعون القيام بذلك ببراعة.

ذكريات السرطان

يتميز مواليد برج السرطان، بالعاطفة والرومانسية الجياشة، فبمجرد أن تنتهي العلاقة بالطرف الآخر، يجدون صعوبة في التأقلم والعودة لحياتهم مرة أخرى، ويبقون على الذكريات.

إخلاص الميزان

برج الميزان من الأبراج الهوائية، ويتميز مواليده بالعاطفية والإخلاص، لذلك حينما تنتهي علاقتهم بشريك الحياة أو الحبيب يشعرون بحالة من الحزن تسيطر عليهم، ويخرجون منها بصعوبة ومع مرور الوقت، لكنهم يحاولون تخطيها بالتركيز في العمل وتحقيق النجاح.

ذاكرة العذراء

العذراء من الأبراج الترابية، مواليده مثاليين للغاية، وإذا أحبوا ينظرون للخطوة التالية، لتقوية الرابط مع الشريك، لذلك لا يمكنهم تخطي ونسيان علاقتهم بشريك الحياة السابق، إذ يظل عالقا في فكرهم لمدة طويلة من الوقت.

أفضل ثنائيات الأبراج في العلاقات العاطفية

العقرب والحوت

العلاقة العاطفية بين مواليد الحوت والعقرب، من أفضل ما يكون، وتكلل بالزواج في نهاية المطاف، خاصة إذا كان الرجل من مواليد العقرب، والمرأة مواليد الحوت.

الحمل والدلو

تتميز العلاقة بين مواليد برج الدلو والحمل، بأنها خالية من الملل، وهذا سر نجاحها، فمواليد كلا البرجين يعشقون المغامرات، ويفضلون تجربة الأشياء الجديدة.

العذراء والجدي

العلاقة بين مواليد برج الجدي وبرج العذراء، تصنف ضمن أفضل الثنائيات، لامتلاك البرجين طاقة إيجابية وإصرارهم على تحقيق النجاح بأقصى ما يمكن.