7 تصريحات تفسر أزمة فاتن موسى ومصطفى فهمي.. نداء أمومة ومعايرة وامتلاك (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في ظهور جديد لها، تحدثت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، عن المشكلات والخلافات، التي وقعت بينها وبين طليقها الفنان مصطفى فهمي، إذ خرجت للرد على حديثه في حقها، مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس»، على قناة «إم بي سي مصر».

تصريحات فاتن موسى عن أزمتها مع مصطفى فهمي

وجهت الإعلامية فاتن موسى عدد من الرسائل، إلى طليقها الفنان مصطفى فهمي، بعدما اتهمها بالغيرة الشديدة عليه، ورغبتها في امتلاك شقة في لبنان، ثمنها تعدى 3 ملايين جنيه، وغيرها من التصريحات التي أساءت إليها، أبرزها:

- رغم اعترافها بالغيرة عليه، إلا أنها وصفت غيرته بالتملك: «غيرته كانت غيرة تملك، كان ديمًا يقولي إنتي كلك ملكي، مش عاوزك لا تروحي ولا تيجي ولا تشتغلي ولا تضحكي، وكان بيتهمي بالغيرة عليه، ومش بنكرها».

- وصفت طليقها بالشخص المادي، موضحة أن حديثه طوال الوقت بالحسابات: «دايمًا بيتكلم بالأرقام، وده طول الوقت، وقعد يقول جبتلها 18 شنطة هدوم من حر مالي، بيعايرني بالهدوم اللي جابهالي، ومفيش واحدة بتدخل بشنطة».

- رأت الإعلامية اللبنانية، أنه من الطبيعي إنفاق الزوج على زوجته، وحرصه على إظهارها بشكل لائق، مستشهدة بقول الله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا».

قصة الشقة والـ3 ملايين دولار

- أكدت فاتن موسى، أنها لم تطلب من مصطفى فهمي، شقة ثمنها 3 ملايين دولار، مستنكرة حديثه من الأساس: «أصلًا بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان، مفيش شقة بالسعر ده».

- حين سافرت إلى لبنان تحدثت عن تأثر طليقها أثناء الوداع: «وأنا مسافرة كانت عيونه مدمعة، وكان فيه كلام لآخر لحظة، وكان المفروض يسافر معايا، وكانت تذاكر الطيران الخاص به مقطوعة، لكن لظروف أمنية في لبنان مسافرش».

غريزة الأمومة فجرت الأزمات

- تحدثت فاتن موسى، عن بداية المشكلات والخلافات، مع طليقها مصطفى فهمي، إذ كانت بدايتها مرتبة بنداء رغبة الأمومة: «أنا كان نفسي أخلف، لأن دي أول زيجة ليا، وأنا عندي غريزة الأمومة».

- ذكرت أنه في بداية الزواج كان يذكرها بالإعلامية، وبعد الطلاق يصفها بأنها مراسلة: «فجأة يطلع يقول أنا متجوزها وهي مراسلة! مع احترامي لكل المراسلين، لأنه جزء من العمل الصحفي والإعلامي، بس ليه التقليل من شأني؟ ربنا أمر بكده؟».