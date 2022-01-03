أسباب تعيق النساء من إنقاص الوزن مع تقدمهن في السن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف طبيب بريطاني عن أسباب زيادة الوزن لدى النساء مع تقدمهن في السن، رغم كل محاولاتهن لإنقاصه.

قال الدكتور نيتو باجيكال (طبيب استشاري أول في أمراض النساء والتوليد في المملكة المتحدة) لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن معظم البالغين يميلون إلى زيادة الوزن بثبات بين سن 20 و65 عاما وزيادة توزيع الدهون في الجسم، وفقا لسبوتنيك.

وتابع "يترافق ذلك مع زيادة الدهون الداخلية في الجسم، وهي النوع الأكثر خطورة المعروف باسم الدهون الحشوية، التي ترتبط بمقاومة الأنسولين وأمراض القلب والسكري من النوع 2 وأنواع معينة من سرطانات نمط الحياة".

وأضاف الدكتور نيتو، أن التقلبات الهرمونية في فترة ما قبل انقطاع الطمث (الدورة الشهرية) إضافة إلى اضطرابات النوم (على سبيل المثال بسبب الهبات الساخنة والتعرق الليلي) وزيادة مستويات القلق أو الاكتئاب التي تظهر في سن اليأس، والإجهاد تجعل زيادة الوزن أسهل وفقدانه أكثر صعوبة.

وأشار نيتو إلى أن ارتفاع مستويات بعض الهرمونات مثل الهرمون المنبه للجريب الذي يفرزه الدماغ إلى جانب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين قد يكون له علاقة بزيادة الوزن.

كما أكد الطبيب البريطاني أن ما يجعل بعض النساء يجدن صعوبة في إنقاص الوزن مع تقدمهن في السن هو نمط الحياة، قائلا: "تلعب عوامل نمط الحياة دورا كبيرا".