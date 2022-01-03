إزاي تلبسي الطقم أكثر من مرة دون حرج؟.. كيت ميدلتون هتعلمك الطريقة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في الوقت الذي يتنافس فيه المشاهير على الظهور بإطلالات مختلفة، خلال الاحتفالات المختلفة، وتنفق بعض الماركات العالمية، على محملات إعلانية للتحفير على الاستهلاك المستمر للملابس، تأتي كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، لتشجع أكثر الأفكار المرغوبة حاليا، في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه دول العالم، وهي إعادة استخدام الملابس أكثر من مرة، لكن بطرق مختلفة.

أفضل إطلالات كيت ميدلتون المتكررة

ورغم وجود قائمة لا حصر لها من الأسماء البارزة في عالم الأزياء، التي ترغب في التعامل مع كيت ميدلتون، إلا إنها تميل إلى التمسك بمجموعة محددة من الإطلالات، ولا ترى عيبا في تكرار ارتدائها أكثر من مرة، إذ أنها أعادت ارتداء أكثر من 50 قطعة من ملابسها الأكثر تميزًا، نستعرض أفضلها، وفقا لموقع «vogue» الفرنسي.

فستان جيني باكهام

ارتدت كيت ميدلتون، فستان جيني باكها، لأول مرة خلال جولة في باكستان عام 2019، ومرة أخرى في نوفمبر 2021، خلال حفل «Royal Variety Performance»، في لندن، حيث اكتفت بتغيير تسريحة الشعر والإكسسوارات في المرتين.

فستان باربرا كاساسولا

ارتدته دوقة كامبريدج، لأول مرة عام 2016، في متحف التاريخ الطبيعي، ومره أخرى عام 2019، خلال عشاء أسبوع التوعية بالإدمان، إذ استخدمت حقيبة يد وحذائين مختلفين، في كل مرة ارتدته.

فستان ألكسندر ماكوين

المرة الأولى كانت في حفل عشاء رسمي في ماليزيا عام 2012، والثانية في حفل الأكاديمية البريطانية للتليفزيون 2020، إذ أضافت في المرة الأخيرة، مجموعة من المجوهرات، وارتدت حقيبة مختلفة.

فستان معطف من كاثرين والكرد

أول مرة ارتدت ميدلتون، فستان المعطف من كاثرين والكرد، كانت في مطار ويلينجتون، عند الوصول إلى نيوزيلندا عام 2014، وآخر مرة ارتدائه كان يوم الكومنولث عام 2019، بعدما غيرت في طريقة ارتداء القبعة، وارتدت حقيبة باللون الفضي.

إطلالة المعطف من ألكسندر ماكوين

اختارت كيت ميدلتون، فستان معطف من ألكسندر ماكوين، للمرة الأولى خلال رحلة عام 2014، إلى نيوزيلندا، معتمدة تسريحة الشعر المرفوع علة شكل ذيل حصان، والمرة الثانية في الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لطيران سلاح الجو الملكي البريطاني عام 2016، إذ ارتدت قبعة مع بروش، والمرة الثالثة عام 2019 خلال حفل تسمية «RSS Sir David Attenborough»، إذ اكتفت بشعر منسدل على الأكتاف مع حذاء كلاسيكي.