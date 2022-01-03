أغرب طرق إنقاص الوزن بدون مجهود بين الوهم والحقيقة.. شميتي فانيليا وشربتي ماء بارد؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا أحد ينكر دور ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي في الحفاظ على اللياقة البدنية، لكن كثير من الناس ليس لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى صالات الرياضة، لذلك يحتاجون طرقا أخرى غير معتادة لحرق السعرات الحرارية، لا تستغرق الكثير من الوقت، وهناك بالفعل كثير من الطرق عند القيام بها بانتظام، ستساعدك على الحفاظ على لياقتك، وفق موقع «Brightside» الأمريكي.

أغرب طرق إنقاص الوزن بدون مجهود

حمام ساخن

من المعروف أن الاستحمام بالماء الساخن، يمنح الجسم الاسترخاء ويخله من التوتر، إلا أن بعض الدراسات، كشفت أن الحصول على حمام ساخن لمدة نحو 60 دقيقة، يمكنه أن يحرق 130 سعرا حراريا، إذ يحفز الجسم على بذل جهد أكبر من أجل الحفاظ على درجة حرارته الطبيعية، ما يساعده في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

شرب الماء البارد

بقاء الجسم رطبًا ضروري لصحتك العامة، لكن الطريقة التي تشرب بها الماء، يمكن أن تزيد في الواقع من حرق السعرات الحرارية، فإضافة بعض مكعبات الثلج إليها الكوب، يمكن أن يساعدك في الواقع على التخلص من الوزن، إذ يعمل الماء البارد على تسخين جسمك ليصل إلى درجة حرارته الطبيعية، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك.

شم الفانيليا

إذا شعرت يومًا بأن رائحة كيكة الشوكولاتة، يمكن أن تجعلك تكتسب وزنا، ستشعر بالسعادة لمعرفة أن بعض الروائح يمكن أن تساهم بالفعل في إنقاص الوزن، إذ اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، إذا وضعوا عطرا برائحة الفانيليا، شعروا برغبة أقل في تناول الحلويات.

القيام بالأعمال المنزلية

ربما يرى البعض عملية غسل الأطباق وأرضيات المنزل، من الأمور الروتينية المزعجة لدى البعض، إلا أنهم قد لا يدركون أن الأنشطة المنزلية البسيطة، يمكنها أن تساهم بشكل فعال في عملية إنقاص الوزن، فقضاء نحو 60 دقيقة في غسل حوضا كاملا من الأطباق، يساعدك بقوة على حرق ما يقرب من 100 سعر حراري، بالإضافة غلى أن تنظيف حمامك لمدة 35 دقيقة، يساهم في حرق سعرات حرارية تعادل تماما المشي لمدة 35 دقيقة على جهاز المشي.

شرب الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة، فهو يحتوي على الكافيين وفيتامين سي، اللذان يقللان من امتصاص الدهون، وزيادة معدلات الحرق بالجسم، لكن كوبًا واحدًا من الشاي الأخضر يوميًا، لن يفعل ذلك، إذ أظهرت الدراسات أنك بحاجة إلى 3 إلى 5 أكواب يوميًا، للحصول علي النتائج.

انخفاض درجة الحرارة

عندما يصبح الجو أكثر برودة، تزداد الرغبة في تشغيل المدفأة، لكن برودة غرفتك يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن، مثل شرب الماء البارد، حيث أظهرت الدراسات أن التعرض للدرجات الحرارة منخفضة، يمكن أن يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية.

رأي خبيرة تغذية حول أغرب الطرق لخسارة الوزن

تقول الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية، إن احتواء الشاي الأخضر على الكافيين وفيتامين سي، من العوامل التي تساعد على تقليل امتصاص الدهون، وأيضا زيادة معدل الحرق، وكذلك القهوة الخضراء وعصير الليمون وعصير الجوافة، لكن كل ذلك يعتبر عوامل مساعدة على التخسيس وليست عوامل أساسية.

وتؤكد مروة لـ«هن»، أن الأعمال المنزلية مثل مسح الأرضيات والتنفيض حتى المكواة مهمة في التخسيس، حتى أن المجلات قبل ظهور وانتشار صالات الرياضة، كانت توضح كم سعر حراري يتم حرقه في كل عمل منزلي، مشيرة إلى أن الماء بصفة عامة مهم لصحة الجسم وترطيبه، فهو له دور كبير في عملية زيادة حرق الدهون، وكذلك الإحساس بالشبع.

ونفت خبيرة التغذية، دور الفانيليا في عملية إنقاص الوزن، موجهة نصيحتها الدائمة للراغبين في إنقاص الوزن، بالبُعد عن المطاعم والأطعمة ذات الروائح النفاذة، بسبب دورها الكبير في فتح الشهية.