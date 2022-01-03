بيتزا وجبنة وزبادي.. طرق مختلفة لتحضير الكيك لأطفالك في وجبة الفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للكيك عشاقها الذين يهوون تناولها كـ«سناكس» خفيفة، خاصة في الساعات الأولى من اليوم مع المشروبات الصباحية، إلى جانب إقبال الأطفال عليها بصورة كبيرة، لذلك نقدم لكي أبرز طرق تحضير الكيك لأطفالك وأسرتك في خطوات سهلة حسب الشيف غادة التلي، ببرنامجها «زعفران ونوتيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

كيكة البيتزا

- مقادير كيكة البيتزا:

4 كوب دقيق

3 ملاعق لبن بودرة

3 ملاعق زيت

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ماء

طماطم

زيتون أسود

زيتون أخضر

جبنه شيدر

جبنة موتزاريلا

ثوم مفروم

صلصة طماطم

سلامي

فلفل ألوان

طريقة تحضير كيكة البيتزا

اخلطي الدقيق مع اللبن البودرة و الملح و السكر

ذوبي الخميرة في الماء وضيفيها علي باقي المكونات ثم ضيفي الزيت ثم ضيفي الماء حسب الحاجة

افردي العجين في اربع صينية فرن لعمل اربع طبقات وادخليهم الفرن حتى تصل لنصف تسويتها

في حلة على النار بها ماء يغلي ضعي بها الطماطم إلي أن تنضج ثم ارفعيها في ماء بارد و قشريها وقطعيها حلقات

ضعي الثوم المفروم في طاسه بها قليل من الزيت وصلصة الطماطم واتركيهم قليلا

افردي طبقه من صلصة الطماطم على البيتزا وضعي الفلفل الاصفر والزيتون والجبنة على طبقة

ضعي الفلفل الأخضر والزيتون والجبنة عل الطبقة الثانية

ضعي السلامي والزيتون والجبنة على الطبقة الثالثة

ضعي الطماطم الحلقات والجبنة على الطبقة الرابعة ثم ضعيهم في صينية وادخليهم الفرن ثم قدميها

كيكة الجبنة والزعتر

- مقادير كيكة الجبنة والزعتر:

1 ونصف كوب دقيق

كوب لبن كامل الدسم

5 بيضات

3 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب جبنة بيضاء

4 قطع جبن كريمي

كوب زيت

3 ملاعق صغيرة بيكينج باودر

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة زعتر

ربع ملعقة ملح وفلفل

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

زيتون

شرائح

طريقة تحضير كيكة الجبنة والزعتر

في العجانة تخلط كل المكونات السائلة معا

يوضع البيض والبيكنج باودر والبيكنج صودا ورشة ملح

ويخلطون جيدا ثم يضاف الجبن وتخلط جيدا

ثم يضاف الدقيق والزعتر والزنجبيل والبقدونس والزيتون الشرائح

يقلب الخليط جيدا ثم يبطن قالب الإنجليش كيك بورق الزبدة

ثم يضاف الخليط ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

كيكة زبادي

- مقادير كيكة زبادي:

2 كوب زبادي

كوب سكر

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

4 بيضات

طريقة تحضير كيكة زبادي

اخلطي الزبادي مع السكر جيدا ثم ضيفي البيض تدريجيا الى الخليط مع الاستمرار فى الخفق

اخلطي الدقيق مع البيكينج باودر والفانيليا وضيفي لها البيض و السكر حتى الحصول على عجينة سائلة

ارفعي الخليط في قالب الفرن المدهون بالدقيق أو عليه ورق زبدة ويدخل على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة ثم يرفع ويقدم بالهنا.