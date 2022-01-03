«العروسة قافشة والعريس بيلعب بلاي ستيشن».. مشاهد من زفاف رامي ربيعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة احتفل اللاعب رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي بحفل زفافه، وسط عدد كبير من أصدقائه وأسرته، ويأتي حفل الزفاف بعد أشهر قليلة من الخطبة التي أعلنها اللاعب عبر حسابه على «إنستجرام».

وتألقت العروس بفستان الزفاف طويل تميز بفتحة صدر على شكل v، ومزين ببعض التطريزات، كما اعتمدت مكياج ناعم واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، كما نسقت مع الإطلالة طرحة زفاف بنفس لون وقماش الفستان، وارتدى اللاعب رامي ربيعة بدلة باللون الأبيض، ونسق أسفلها قميصًا باللون الأبيض، وبنطلون و«ببيون» باللون الأسود.

وشهد حفل زفاف رامي ربيعة العديد من اللقطات المتنوعة بين الرومانسية والكوميدية التي اتخذت طابعا فكاهيا مع العروسين، ويرصدها «هن» في التقرير التالي.

وصل رقص قبل الزفاف

قبل إقامة حفل الزفاف، انتشر مقطع فيديو جمع اللاعب رامي ربيعة مع عروسه داخل غرفة بالفندق، وهما يرقصان قبل حفل الزفاف، وكان ذلك أثناء استعداداتهما للحفل، إذ كان يرتدي «رامي» روب أسود، وترتدي العروس روب أبيض.

العروسة قافشة

شهدت كواليس الزفاف موقف كوميدي للعروسة وثقه المصور الشهير «أنتيكا»، ففي الوقت الذي تنتظر فيه العروس قدوم رامي ربيعة لـ«فيرست اللوك» مازحت العروسة قائلة: «لو معجبنيش ريأكشن رامي هعيده.. لو 50 مرة».

ونشر الحساب الرسمي للاعب الأهلي عبر خاصية القصص المصورة على «إنستجرام»، مقطع الفيديو مرفق بتعليق: «العروسة قافشة».

العريس بيلعب بلاي ستيشن

وفي لقطة طريفة أخرى وثقها أحد أصدقاء العريس رامي ربيعة، ترك اللاعب حفل زفافه وذهب مع أصدقائه للعب مباراة بلاي ستيشن، وكان من بين الحضور زميله ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، وتداول جمهور اللاعب اللقطة عبر حساباتهم الشخصية، إذ ظهر «ربيعة» وهو يجلس بجوار عدد من أصدقائه ببدلة الزفاف، ويلعب مباراة بلاي ستيشن.