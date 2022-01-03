الامارات | متحف الاتحاد.. نافذة على تاريخ الإمارات والآباء المؤسّسين

شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الاتحاد.. نافذة على تاريخ الإمارات والآباء المؤسّسين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح متحف الاتحاد في جذب 16 ألفاً و71 زائراً من شتى أنحاء العالم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، على الرغم من ظروف جائحة «كورونا» العالمية، روى لهم حكايات المؤسسين الأوائل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكيف تخطّوا الصعاب من أجل بناء دولة عصرية تجذب الزوار من كل أنحاء العالم.

ويحمل المتحف طابعاً حيوياً بسمات القرن الحادي والعشرين، ويركز على إلهام مواطني الإمارات وزوارها من خلال عرض قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وما أظهره مؤسّسو الدولة من تفانٍ والتزام وروحٍ وطنية، التي تشجع الأفراد من جميع المشارب على اقتفاء خطاهم في بناء الأمم.

ورصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة ميدانية في المتحف، القيم والمبادئ التي قام على أساسها الاتحاد من خلال أقسام عدة، تناول كل قسم منها حكاية خاصة من تاريخ تأسيس دولة الإمارات.

ويأخذ المتحف زواره في رحلة فريدة، يقدم خلالها برامج تفاعلية ومبادرات تعليمية تستكشف التسلسل الزمني للأحداث، وصولاً إلى إعلان دولة الإمارات في عام 1971، مع التركيز بشكل رئيس على الفترة ما بين 1968 و1974، ومن خلال المعارض التفاعلية والبرامج التعليمية، يحكي المتحف قصة الاتحاد من وجهة نظر قادة الدولة.

ويهدف المتحف إلى نشر المعرفة بين الزوار حول دستور الدولة، لاسيما الحقوق والامتيازات التي يمنحها لمواطني الإمارات، وما تترتب عليهم من مسؤوليات. وتضم معروضات المتحف وثائق تتعلق بأحداث تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسهم المتحف في توثيق رحلة الاتحاد عبر الإمارات السبع من خلال تخصيصه برنامجاً للأبحاث والنشر.

وتمكّن هذا الصرح الإنساني الحضاري، منذ افتتاحه، بما يملك من مكانة ومقومات، من أن يستقطب قلوب وأنظار الإماراتيين، إذ تمكن بخصوصيته وتفرّده من تسجيل سبق في مجالات عديدة، ليظهر بحلة فريدة تضعه في مرتبة مميزة عن أي معلم سياحي أو تراثي آخر في دولة الإمارات.

ويقدم المتحف إلهاماً للإماراتيين والمقيمين والزوار، من خلال سرد قصة تأسيس الدولة بطابع مبتكر، فهو من جانب يعرض بفخر تفاني الآباء المؤسسين والتزامهم الوطني، ليوجه دعوة إلى الأجيال المتعاقبة ليحذوا حذوهم في بناء الأمة، ويظهر من جانب آخر المراحل المختلفة لازدهار الإمارات وتطلعاتها نحو غد مشرق.

ويضم المتحف بعمقه تحت الأرض وبمكوناته المتكاملة التي تشتمل على صالات عرض دائمة ومؤقتة، مسرحاً ومناطق ثقافية، كما ظلت دار الاتحاد التي شهدت توقيع وثيقة الاتحاد على حالها بعد ترميمها بعناية، لإعادتها إلى شكلها الأصلي، رغم التحسينات الهيكلية التي أُجريت عليها، وإعداد مجلس لاستقبال كبار الزوار، وقاعة للاجتماعات، ومرافق أخرى، كذلك قصر الضيافة المجاور، لتعكس هذه المباني التاريخية بمظهرها الحالة التي كانت عليها في عام 1971.

ويكمن تفرّد وخصوصية «متحف الاتحاد» في العديد من المحاور، انطلاقاً من رمزية مكانه وخصوصية تصميمه، وصولاً إلى مقتنياته التي تأخذ زواره في جولة عبر التاريخ السياسي والقصص الشخصية المتعلقة بالحدث الرئيس المتمثل في تأسيس الدولة، أي قيام اتحاد دولة الإمارات في عام 1971.

ومن قسم الدستور، ينتقل الزائر إلى معرض مفتوح ليستكشف التطورات والموارد الرئيسة التي قادت إلى ولادة الدولة الجديدة، وما تلا ذلك من أحداث مهمة، ومن أبرزها الاعتراف بالإمارات العربية المتحدة من قبل الأمم المتحدة.

ويعرض المتحف مكونات عديدة يحاكي معها أسلوب التجوال الحقيقي، باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات أو الأساليب المناسبة لمختلف الأعمار وأنماط التعلم المتنوعة. ويثري تجربة زواره عن طريق تحقيق التوازن بين شاشات العرض والتقنيات المتطورة، إلى جانب منصات عرض للمقتنيات التاريخية.

وهناك برنامج للمعارض المؤقتة التي تتيح استكشاف موضوعات شتى، ولا تكتمل الرحلة فيه إلا باستكشاف دار الاتحاد وقصر الضيافة والمساحات المحيطة بالمكان، والتنقل في أرجاء المباني التاريخية هناك، لمعايشة أجواء الحدث الأبرز، مع توفير كل المعلومات من قبل مرشدين متمكنين.

وللباحثين عن مناهل المعرفة الوطنية، سيجدون في مكتبة المتحف الخيار الأمثل، فهي توفر لهم 3000 عنوان للكتب الوطنية والاجتماعية والتاريخية عن دولة الإمارات، وتضم أيضاً مجلات وكتيبات. وهناك قاعتان مخصصتان للتعليم والتدريب، وقاعة كبيرة للمعارض المؤقتة.

كما تتوزع على أطراف وزوايا المتحف الأقوال المأثورة للآباء المؤسسين، التي تم خطها بصورة فنية وكأنها منحوتة جدارية، ما يضفي المزيد من عراقة الفن والجمال على المكان، في الوقت نفسه تنقل عمق المعاني المحملة بالحكمة.

وعندما تنتهي الرحلة، يكون الزائر قد اكتسب ذخيرة وافرة من المعرفة المتعلقة بالأُسر الحاكمة في الإمارات، وحال البلاد قبل توحيدها، وخُطى الآباء المؤسسين الثابتة التي أدت إلى قيام الاتحاد، لتحقيق تطلعات الشعب في وطن عزيز بعد التوقيع على دستوره.

• متحف الاتحاد جذب 16 ألفاً و71 زائراً من شتّى أنحاء العالم خلال 9 أشهر.

• معروضات المتحف تضم وثائق تتعلق بأحداث تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.



• المتحف يسهم في توثيق رحلة الاتحاد عبر الإمارات السبع من خلال تخصيصه برنامجاً للأبحاث والنشر.

• 3000 عنوان لكتب وطنية واجتماعية وتاريخية عن الإمارات توفرها مكتبة متحف الاتحاد.

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