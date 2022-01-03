الامارات | «فزاع للصيد بالصقور» تبلغ حاجز 1000 طير في الأسبوع الأول من المنافسات

شكرا لقرائتكم خبر عن «فزاع للصيد بالصقور» تبلغ حاجز 1000 طير في الأسبوع الأول من المنافسات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوز عدد الصقور المشاركة حاجز الألف في أول أسبوع من منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وسط إقبال كبير للمشاركة من الصقارين من داخل وخارج الدولة الباحثين عن حصد التفوق وكسب الجوائز المالية الكبيرة التي تقدمها هذه البطولة العريقة على صعيد الرياضات التراثية.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة، تأجيل منافسة أشواط العامة مفتوح فئة بيور جير، المقرر إقامتها اليوم وغداً إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، بسبب الأحوال الجوية، حرصاً على سلامة جميع المشاركين والطيور.

وشهدت انطلاقة العامة مفتوح، إقامة أشواط جير شاهين أمس وفيها حقق خالد ناصر الهاجري المركز الأول في شوط الفرخ رمز، بالطير «إكسبو 2020» بزمن 19.758 ثانية، يليه فريق دبي بالطير «8 كيه» بزمن 19.852 ثانية، وثالثاً عبدالله خلفان القبيسي بالطير «مخيرز» بزمن 20.063 ثانية. وحقق محمد خليفة المنصوري المركز الأول في شوط جرناس الرمز، بالطير «صمصام» بزمن 19.100 ثانية، كما نال نفسه المركز الثاني بالطير «براق» بزمن 19.460 ثانية، وثالثاً عبدالله خلفان القبيسي بالطير «ذهب» بزمن 19.488 ثانية. وكسب عبدالله خلفان القبيسي شوط فرخ الرئيس، بالطير «37» بزمن 20.124 ثانية، يليه فريق دبي بالطير «43» بزمن 20.150 ثانية، ثم عبدالله خليفة القبيسي بالطير «ربدان» بزمن 20.379 ثانية.

وعبر الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبدالله حمدان بن دلموك، خلال زيارته للاطلاع على سير مجريات البطولة، عن تقديره لجهود فريق العمل المنظم الذي نجح بتقديم الوجه المشرق لهذا الحدث الرائد من نوعه على صعيد الرياضات التراثية، وقال: «بطولة فزاع للصيد بالصقور، هي نواة ومرجع لهذا النوع من البطولات التراثية ليس فقط في دولة الإمارات المتحدة، ولكن على المستوى الإقليمي والعالمي، وهذا الأمر يجعلنا أكثر حرصاً في كل عام على تقديم نسخة أفضل من جميع الجوانب، والاستفادة من الخبرات المتراكمة التي نمتلكها من خلال التحسين والتطوير المستمر والاستفادة من الجهود التي قمنا بها على مدار سنوات طويلة».

• «إكسبو 2020» يكسب أول أشواط «العامة مفتوح».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news