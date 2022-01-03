الامارات | صدور العدد 29 من مجلة القوافي

شكرا لقرائتكم خبر عن صدور العدد 29 من مجلة القوافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر عن بيت الشعر في دائرة الثقافة بالشارقة العدد 29 من مجلة «القوافي» الشهرية؛ وجاءت افتتاحية المجلة تحت عنوان «الشعر العربي.. ملامح إبداعية ومواقف فكرية»، وجاء فيها: «يتجذّر الشعر في التاريخ العربيّ بملامحه الإبداعية التي تسجل المواقف الفكرية والتفرد في محيط الثقافة الإنسانية». وجاءت إطلالة العدد تحمل عنوان «شعر الفكاهة تحت وطأة الواقع وتحولاته» وكتبه الشاعر حسن المطروشي. وفي باب «مسارات» كتب الإعلامي حمدي الهادي موضوع «شعراء أسسوا دور نشر بالفكر والإبداع». وتضمن العدد لقاء مع الشاعر كريم معتوق، ولقاء مع الشاعر درويش الأسيوطي وحاوره الأمير كمال فرج.

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