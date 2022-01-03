الامارات | العلاج في الخارج يكبد إندونيسيا مليارات الدولارات

شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج في الخارج يكبد إندونيسيا مليارات الدولارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يزال المرضى الإندونيسيون مقبلين بشدة على العلاج في الخارج، فيما تسعى الحكومة جاهدة لتوفير خدمات طبية عالية الجودة.

وأفادت صحيفة «جاكرتا بوست» أمس بأن إقبال المواطنين على العلاج في الخارج يشكل خسارة لإندونيسيا بمليارات الدولارات، التي يمكن إنفاقها محلياً لتعزيز قطاع الرعاية الصحية المحلي. وتفيد تقديرات الحكومة بأن الإندونيسيين ينفقون ما بين 100 تريليون روبية (سبعة مليارات دولار) و150 تريليون روبية سنوياً على الخدمات الطبية في الخارج. وارتفع عدد المرضى الإندونيسيين الذين يتلقون العلاج في الخارج إلى 600 ألف شخص في عام 2015 من 350 ألفاً في عام 2006، وفقاً لشبكة «برايس ووترهاوس كوبرز» للخدمات المهنية، وزاد العدد بشكل كبير منذ ذلك الحين.

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