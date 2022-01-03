توقعات الأبراج وحظك اليوم 3-1: احذر هذا الشيء.. وسيطر على نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

-برج الحمل :

مهنيًا برج الحمل: تشعر أنك مضطر للقيام بشيء لا تريد القيام به اليوم.

عاطفياً: حاول أن تقوي روابط التواصل مع من حولك.

ماديا: تكتشف أن لديك موهبة خفية للتخطيط المالي للمستقبل حتى لو لم تكن الأموال موجودة لديك.

-برج الثور :

مهنياً برج الثور: تستطيع اليوم استغلال وقت فراغك في تعلم شيء جديد ومفيد لمستقبلك المهني.

عاطفيا: حاول التخلص من العصبية والتوتر المسيطرين عليك، من خلال قضاء وقت أطول مع شريكك.

مادياً: تفكر في استقرار وضعك المادي دون تبذير وأن تكون أكثر مسئولية.

برج الجوزاء :

مهنياً برج الجوزاء: تنجح في إنجاز مهام العمل المؤجلة منذ فترة طويلة.

عاطفياً: زيارة مفاجئة اليوم من شخص يعيد لك ذكريات الماضي.

ماديا: لا تثق كثيرًا في الآخرين عندما يتعلق الأمر بالأموال، فالكثير يمكنهم أن يخدعونك بالأكاذيب لتنفق أمولاً في أشياء لم تكن لك النية في شرائها.

-برج السرطان :

مهنيًا برج السرطان: عليك أخذ دورات تدريبية للتميز في مجال عملك.

عاطفياً: عليك السفر إلى مكان هادئ وتقييم أوضاعك العاطفية.

ماديًا: تفكر في جلب الأموال من طرق جديدة مثل السفر إلى دول أخرى، فلا تُقدم علي هذه الخطوة لأنها ليست مرجحة للنجاح.

-برج الأسد :

مهنياً برج الأسد: تمر بفترة صعبة، لذا حاول البحث عن مصدر دخل آخر، والدخول في مشاريع جديدة.

عاطفياً: لديك طاقة إيجابية عليك استغلالها في حسم بعض الأمور لصالحك.

ماديا: قد لا يكون المال متاحًا تمامًا لتنفيذ حلمك بعيد المنال مستقبلاً.

-برج العذراء :

مهنياً برج العذراء: عليك البحث عن طريقة جديدة لاكتساب مزيدًا من المعلومات، والرغبة في تعلم مهارة أو حرفة جديدة.

عاطفياً: طريقة تفكيرك في الأمور تتباطئ اليوم، وقد تشعر بعدم إدراك ما يجري حولك.

ماديا: تستقر الأوضاع المالية لديك وتستطيع تلبية احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.

-برج الميزان :

مهنيًا برج الميزان: ترغب في قضاء يوم سعيد مع أصدقائك، والتخلص من ضغوطات العمل.

عاطفياً: تخاف من تغيير نمط حياتك مع شريكك، وتعتقد أنك غير قادر على التكيف مع التجديدات، ولكن احذر هذا الشعور سيجعلك شخص تقليدي وروتيني.

ماديًا: ترغب في إجراء بعض التحسينات المالية أو الدخول في سوق العقارات.

-برج العقرب :

مهنياً برج العقرب: عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ قرار مصيري يؤثر على مستقبلك فيما بعد.

عاطفياً: لا تثق بشخص كذب عليك، حتى لا تكرر خطأ وقعت فيه.

ماديا: ترغب في التعاقد مع مستشار مالي أو خبير لحماية عائلتك ماديًا على المدى الطويل.

-برج القوس :

مهنياً برج القوس: تصل إلى طرق جديدة ومبتكرة للتعامل مع مهمة، أو مشروع.

عاطفياً: تعيش أجواء كلها نشاط وحيوية مع شريك حياتك.

ماديا: لا تقوم بإنفاق أموال على أشياء تقليدية لا فائدة منها.

-برج الجدى :

مهنيًا برج الجدي: عليك التفكير قليلًا في الجانب الإبداعي، وإخراج ما بداخلك من مواهب وقدرات كبيرة.

عاطفياً: ترغب في الإنفصال عن شريكك، ولكن فكر جيدًا قبل الإقدام على أي خطوة.

ماديًا: حاول أن تستثمر أموالك بدلاً من التبذير، الذي عانيت منه في الفترات السابقة.

-برج الدلو :

مهنياً برج الدلو: حالة من التفكير الجدي تسيطر عليك، حاول أن تستغلها في حل المشاكل التي تواجهك.

عاطفياً: حبك لشريك حياتك يمنحك طاقة وقوة، تجعلك تتجاوز الأزمات.

ماديا: يحاول بعض الأشخاص التأمر عليك للإستيلاء على مبلغ مالي لديك.

-برج الحوت :

مهنياً برج الحوت: حاول البحث عن وظيفة تناسب قدراتك، ولا ترضى بأقل مما تستحق.

عاطفياً: اعتمد على الحكمة لحل الخلافات التي تواجهها مع شريك حياتك.

ماديا: اليوم مناسب للبدء في مشروع جديد، لكن حاول أن تقوم بجدولة الأولويات لتصل إلى حلول ونتائج مبهرة.