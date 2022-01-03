لماذا النوم في غرفة باردة أفضل لصحتك؟..9 أسباب تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

النوم في غرفة ساخنة لا يجعلنا فقط غير مرتاحين ومتعرقين، ولكننا أيضًا نفقد الكثير من الفوائد التي يمكن أن نحصل عليها بمجرد النوم في غرفة باردة.

وفيما يلي، 9 فوائد صحية للنوم في غرفة باردة، وفقا لموقع "brightside" الأمريكي.

1-تخفيف الألم والالتهابات:

تمامًا مثل وضع الثلج أو الكمادات الباردة على منطقة منتفخة أو ملتهبة من جسمك، قد يكون للنوم في غرفة باردة تأثير مهدئ يمكن أن يساعد في منع الألم والالتهاب، والذي قد يعيق نومك، وقد يكون هذا جزءًا من سبب تفضيل العديد من الرياضيين للنوم في غرفة باردة بعد المباراة.

2-التخلص من الدهون السيئة:

يمكن أن يؤدي النوم في غرفة باردة إلى تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتنشيط "الدهون البنية" التي تحرق السعرات الحرارية من أجسامنا، ويمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من الدهون غير المرغوب فيها من أجسامنا، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن.

3-تحسين خصوبة الرجال:

وذلك لأن التعرض للحرارة لفترات طويلة يمكن أن يؤثر على خصوبة الذكور بطريقة سيئة، لذا فإن النوم في غرفة باردة مع ارتداء ملابس داخلية فضفاضة يمكن أن يمنع حدوث ذلك.

4-يمنع عدوى الخميرة:

يمكن للمرأة أن تمنع عدوى الخميرة بالنوم في غرفة ذات درجة حرارة منخفضة، وذلك لأن البكتيريا والفطريات تفضل العيش في بيئات دافئة ورطبة ، لذا فإن الحفاظ على برودة الغرفة سيمنعها من الانتشار.

5-نوم أعمق ودون انقطاع:

عندما نكون في نوم عميق، يقوم جسمنا بمهام أساسية مثل الإصلاح الخلوي وتقوية الذاكرة، ولكنه غير قادر على تنظيم درجة حرارة الجسم، ويمكن لارتفاع درجة الحرارة أن يوقظنا من نومنا العميق، لذا فإن التواجد في غرفة باردة يقلل من فرص حدوث ذلك.

6-يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض معينة:

النوم في غرفة باردة يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي مثل مرض السكري، كما أنه يحسن مستويات هرمون النمو لدينا التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والاكتئاب والسمنة، كما تقلل زيادة الميلاتونين من فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

7-يبقي التوتر بعيدا:

ارتفاع درجات الحرارة يعني أن الجسم يفرز المزيد من "هرمونات التوتر" التي تسمى الكورتيزول، ويمكن أن تساعد الغرفة الأكثر برودة في الحفاظ على مستويات الكورتيزول لدينا تحت السيطرة، وهذا يعني إجهاد أقل ونوعية نوم أفضل.

8-يساعد في منع الأرق:

تشير الدراسات إلى أن عدة أشكال من الأرق مرتبطة فعليًا بارتفاع درجات حرارة الجسم، ويواجه العديد من المصابين بالأرق صعوبة في تنظيم درجة حرارة أجسامهم، مما يحد من قدرتهم على فقدان الحرارة، ومن خلال جعل غرف نومنا أكثر برودة، يمكننا مساعدة أجسامنا على التهدئة والمساعدة على النوم.

9-يساعدنا على البقاء منتعشًا وشبابًا:

يؤدي النوم في غرفة ذات درجة حرارة منخفضة إلى تعزيز إنتاج الميلاتونين، المعروف أيضًا باسم "هرمون النوم" في الجسم، كما أنه مضاد للأكسدة، مما يعني أنه يعمل بمثابة هرمون مضاد للشيخوخة للجسم.