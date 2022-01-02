دعاوى صادمة على باب محكمة الأسرة: «خلعت جوزها علشان قالها اهتمي بنفسك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل محاكم الأسرة امتلأت أرفف مكاتب خبراء التسوية بقضايا تنوعت بين الخلع والنشوز، إذ لجأ كلاً من الزوجين للقضاء ليتخلصا من حياتهما الصعبة، وتتنوع الأسباب مابين الغرابة والإثارة، وأحيانًا تصل إلى التفاهة، لكن بالنسبة لهم كانت سببًا كافيًا يجعلهم يتوجهوا للمحكمة ويطالبوا بإنهاء الزواج، وكان من أبرز هذه القضايا.

دعوى خلع بسبب زيادة وزن الزوج

استقبل مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة، دعوى أقامتها فتاة عشرينية؛ وكانت حجتها أن زوجها وزنه زائد، وعندما طلبت منه خسارة الوزن بدأ في التعدي عليها بالضرب، فتوجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 358 لسنة 2020.

وقالت الفتاة للقاضي، إنها عندما تعرفت عليه كان يعاني من زيادة الوزن ورغم ذلك أعجبت به، وبعد فترة قررت الموافقة على عرض الخطوبة، وقبل إقامة حفل الزفاف، خسر 12 كيلو من وزنه، ووعدها بأن يستمر على النظام الغذائي الذي يتبعه بعد الزواج، لكنه نكث بوعده له

وتابعت: «مبقاش عارف يعيش زي الناس، ولا بيعرف يساعد نفسه، ومن كتر ما بنصحه فاض بيا الكيل لأن كتر أكله أثر على صحته، بقي يبتخانق معايا وفضلت أفهمه أني بعمل كده عشان مصلحته وإني بحبه، فضربني علقة موت وقال إني بستخسر فيه الأكل، وقالي إنه مش عايز يعيش معايا تاني لأني مش بهتم بسعادته.

واختتمت الزوجة دعواها بأنها انتظرته يعود ليصالحها لمدة شهر، لكنه لم يسأل عليها مطلقا، فقررت إقامة دعوى خلع ضده، ولا زالت منظورة أمام المحكمة.

سيدة في دعوى خلع: «زوجي عايز يشتري بلاي ستيشن بمرتبي»

تحملت «م. ت» الإنفاق على زوجها لمدة 5 سنوات من أجل طفليها، وبعد أن فاض بها الكيل منه، توجهت لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقامت دعوى خلع ضده، لأنه يريد شراء جهاز بلاي ستيشن بمرتبها الخاص، ووجدت محادثة بينه وبين صديقة، وتأكدت أنه سيسرق راتبها الشخصي والجمعية الخاصة بها ليشتري البلاي ستيشن الجديد بـ20 ألف جنيه، وحملت الدعوى رقم 382 لسنة 2020.

وأضافت الزوجة، أنها تمسكت بعملها لمدة 5 سنوات حتى تستطيع الإنفاق على المنزل وعليه وأولادهم، بعد أن أنجبت منه طفلين ومن أجلهما تمسكت بالعيش منه وبسببهم أيضا تحملت سلبية زوجها، وتعطيه أموال ليشتري سجائره ويجلس على المقهى مع أصدقائه، وعندما تطلب الطلاق يهددها بالطلاق.

وتابعت الزوجة: «سرق الحلق بتاعي وباعه عشان يسافر مع صحابه شرم الشيخ، ولما رجع اتخانق معايا، وعرف أني داخلة جمعية مع صحابي في الشغل اشترى حاجات أون لاين وقالي دي لسه هتوصل آخر الشهر لما توصل ندفع، ولما اعترض على حاجة يضربني قدام الولاد عشان ما أعترضش، ولما مسكت التليفون لقيت رسايل بينه وبين صاحبه أنه هيشتري البلاي ستيشن الجديد لأنه زهق من القديم».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها عادت واصطحبت طفليها وذهبت لمنزل عائلتها، ولجأت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع وحملت الدعوى رقم 382 لسنة 2020، ولا تزال منظورة أمام المحكمة.

عشرينية: «أهله قالولي جوزك ملبوس»

وعلى سلالم محكمة الأسرة بزنانيري جلست فتاة عشرينية تنتظر دورها، ونعت حظها للقاضي قائلة: «جوزي ملبوس كل ما يسمع صوت القرآن في التليفزيون يصرخ ويضربني»، وبعد أن يأست توجهت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى خلع ضده رقم 58211 لسنة 2019، وقبلت المحكمة دعواها، وقضت بتطليقها.

بعد فترة سافر زوجها لزيارة أقاربه، وعندما عاد تغيرت معاملته معها، واكتشفت أنه تعرف على سيدة أرملة عن طريق عائلته، وأهله نصحوه بالزواج منها ليحصل على ثواب تربية أبنائها، واستمرت 6 أشهر تقنعه أنه يمكنه أخد الثواب بأن يعطها الأموال دون الزواج.

وتابعت: «أصريت عليه إنه ميتجوزهاش لكنه رفض، وبعد كام يوم لاحظت أنه بيعمل حاجات غريبة وبدأ يتغير معايا ويبعد عن عياله، وبقى يتكلم مع نفسه كتير، ويصرخ مع ناس مش موجودين، الموضوع زاد عن حده، وبقى لما يسمع قرآن يصرخ وبيضربني ويضرب في الولاد، ويكسر أي حاجة قدامه، وفي مرة لقيته بيتخانق مع نفسه وكسر الأجهزة الكهربائية، وبعد أشهر علمت أن عائلته يعالجون عند شيخ، وقال له إن لديه مس شيطاني، وليس مرض».

«سيبك من العيال واهتمي بنفسك»

ذهبت زوجة ثلاثينية لمحكمة الأسرة، وهي تبكي للقاضي وتشتكي له سوء معاملة زوجها وتعنيفه لها نفسيا، مما جعلها تدخل في نوبة اكتئاب، بسبب أنه قال لها إنه يشعر أنها في الـ60 من عمرها وليس الـ30، وطلب منها الاهتمام بنفسها والذهاب لجيم، رغم أنها مهتمة بنفسها لكن أطفالها يستحوذون على كل اهتمامها ووقتها، وقال لها «سيبك من العيال واهتمي بنفسك»، فلجأت الزوجة لمحكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع.

وتابعت الزوجة: «قالي إنه بقى يكره يبص في وشي، ولازم أروح جيم وأهتم بنفسي وأروح الكوافير عشان أرجع حلوة، ولما قولت له على الولاد ومسؤوليتهم الكبيرة وإنها واخدة كل وقتي، قال لي سيبك من العيال، قالي أنا حاسس إن عندك 60 سنة، مش 30 سنة، ولما طلبت منه المساعدة في الاهتمام بيهم قالي إنتي مش قد المسؤولية، وخلاني دخلت في اكتئاب لأكتر من شهرين بسبب تعليقاته السخيفة».

مكياج بـ10 آلالف جنيه كل يومين

وفي ذات السياق، لجأ زوج لمحكمة الأسرة بسبب دعوى غربية من حيث أسبابها؛ إذ أقام دعوى نشوز ضد زوجته بحجة أنها تصرف ما يقرب من الـ10 آلاف جنيه كل يومين على مستحضرات التجميل والكريمات والملابس، وعندما واجهها بررت موقفها بأنها تود أن تصبح جميلة في عينه، ومع تكرار الأمر لجأ لمحكمة الأسرة لطلب تطليقها، وأقام دعوى حملت رقم 227 لسنة 2020.

وتابع الزوج: «لما طلبت منها تتوقف عن الصرف ببذخ أهملتني وأهملت البيت، ولما رجعت لها الفيزا مبطلتش صرف على الهدوم والمكياج وكريمات التجميل والشامبوهات، وكل يومين تسحب فلوس عشان تشتري حاجات جديده، وفي يوم واحد سحبت 10 الالف جنية، عشان تفضل حلوة في عيني».

علاقة زوجية منشورة على جروبات «فيسبوك»

قال «زاهر» لمحكمة الأسرة بإمبابة: «في يوم لقيت وحدة ست بعتالي تفاصيل عن حياتنا الزوجية، وبتتقترح عليا حلول، ولما سألتها عرفتي منين قال لي إن مراتي بتحكلهم كل حاجه على الجروب، فشكيت وكذبتها، ولما واجهتها أنكرت، ومسكت فتتش في تليفونها لقتها كاتبه كل حاجه عننا حتي الخصوصيات، فضربتها وطردتها، وهددتني بالخلع».

وقال الزوج: «بعدها تفاجأت بسيدة أرسلت لي معلومات شخصية عني، من خلال ماسنجر، واكتشفت أن زوجتي تنشر حياتنا وعلاقتنا الشخصية على جروب للنساء على فيس بوك، وتحكي ما يدور بيننا في مدونات وتأخذ بنصائح النساء، وعندما واجهها أنكرت، فأقامت ضدها دعوى نشوز».