الامارات | مأساة مريض بالتوحد.. يعيش في صندوق ووالدته تتمنى احتضانه

شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة مريض بالتوحد.. يعيش في صندوق ووالدته تتمنى احتضانه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت الصحف البريطانية قصة مأساوية لمريض مصاب بالتوحد يعيش في غرفة أشبه بصندوق كبير ومغلقة بسياج معدني في أحد مستشفيات مانشستر بإنجلترا، ويتم منحه وجباته من خلال فتحة في باب الغرفة، كما يتم تعقب تحركاته بشكل مستمر طوال 24 ساعة عبر كاميرات المراقبة، وليس لديه أي اتصال جسدي مع أي شخص.

ووفقاً لصحيفة "مترو"، قالت نيكولا كاسيدي والدة المريض "أ" إن رعايته أسوأ من معاملة الحيوانات، لافتة إلى أنه يعاني من صعوبات التعلم ومتلازمة توريت، وتم احتجازه بموجب قانون الصحة العقلية منذ سبتمبر 2017.

وأشارت إلى أنها تستعد لمعركة قانونية لتحرير ابنها من حياته في الصندوق.

وقالت الأم: "نحن نقدر تماماً أن ابني لديه احتياجات معقدة، لكنه يعامل بشكل رهيب، لن يعامل الناس حيواناً بهذه الطريقة، وأشعر أن رعايته أسوأ من أن يكون في السجن".

وتابعت: "إنه لا يحصل على شيء في الوقت الحاضر. لا أستطيع حتى أن أمسك يده أو احتضنه بسبب الظروف التي يعيش فيها"، وأعربت الأم عن اعتقادها بأنه كلما طالت مدة بقاء ابنها بمفرده ستزداد حالته سوءاً.

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