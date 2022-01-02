جديد أوميكرون.. علامة تظهر على البشرة تنذر بالإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

دخل متغير الفيروس التاجي الجديد "أوميكرون" الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، الآن العديد من البلدان، مما أدى إلى زيادة سريعة في عدد الحالات.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من البديل الجديد، قائلة إنه يمكن أن يشكل مخاطر "عالية للغاية" ويمكن أن يطغى على أنظمة الرعاية الصحية، ففي الأسبوع الماضي ارتفع عدد حالات الإصابة بـ كورونا إلى 11 بالمائة في جميع أنحاء العالم، مما أجبر العديد من البلدان على فرض قيود، وفقًا لموقع timesofindia.

وربط الخبراء والوكالات الصحية متغير كورونا الجديد بالعدوى الخفيفة، حيث تم الإبلاغ عن حالات وفاة قليلة جدًا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

لكن منظمة الصحة العالمية تواصل حث الناس على أخذ المتغير على محمل الجد وعدم رفضه باعتباره مرضًا خفيفًا، وأثارت السرعة التي ينتشر بها المتغير قلق الأطباء والعلماء حول العالم.

-الأعراض الشائعة المرتبطة بأوميكرون البديل

كانت أعراض أوميكرون خفيفة في معظم الحالات، وقام العديد من الأطباء بإدراج الأعراض الأكثر شيوعًا لنا مرارًا وتكرارًا، وفقًا لتطبيق "زوي كوفيد" في المملكة المتحدة وهو عبارة عن منصة للإبلاغ الذاتي عن الأعراض، إليك بعض الأعراض الشائعة التي يتم الإبلاغ عنها لـ "أوميكرون"

- حمى خفيفة

- حكة الحلق

- سيلان الأنف

- العطس

-الكثير من آلام الجسم

- إعياء

- تعرق ليلي.

بصرف النظر عن ذلك، هناك عرضان غير عاديان ظهرا مؤخرًا هما الغثيان المصحوب بالقيء وفقدان الشهية، كما يمكن أن يشير جلدك أيضًا إلى وجود عدوى من متغير كوفيد الجديد

سلط تطبيق دراسة الأعراض أيضًا الضوء على أحد أعراض أوميكرون، والتي يمكن أن تظهر على بشرتك، وهي "الطفح الجلدي"، والذي غالبًا ما يرتبط بـ كورونا.

وأشارت دراسات سابقة إلى أنه قد يكون علامة على التهاب ناجم عن فيروسكورونا،و يشير تطبيق "زوي كوفيد" إلى أنه وفقًا للتردد، يجب اعتبار الطفح الجلدي "علامة رئيسية رابعة" لـ"كورونا".

تم الإبلاغ عن إصابة أصابع اليدين والقدمين بفيروس كورونا، المعروف أيضًا باسم تورم الأصابع، لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور نتوءات حمراء وأرجوانية على أصابع اليدين والقدمين، مما قد يؤدي إلى الشعور بالألم والحكة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك نوعان آخران من الطفح الجلدي الذي يمكن أن يترافق مع مرضى كورونا، وهما الطفح الجلدي من نوع خلايا النحل والطفح الجلدي الشائك.

في حين أن الأولى تظهر فجأة على شكل نتوءات ويمكن أن تتلاشى بسرعة، فإن الثانية تكون صغيرة ومثيرة للحكة وتشكل نتوءات حمراء في أي مكان من الجسم، منتشرة في المرفقين والركبتين وظهر اليدين والقدمين.