هل الدعاء بالزواج من فتاة معينة وذكر اسمها حرام في الصلاة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

«أحب فتاة بشدة وأدعو الله في صلاتي بالزواج منها.. فهل يجوز لي ذلك؟».. نص سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول هل يجوز الدعاء في صلاة الفرض بالزواج من شخص معين أم أترك الأمر لله عز وجل، أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتى الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر للدار على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا إن العلماء اختلفوا في هذا الأمر.

الصلاة للتحميد والتكبير والتهليل والتسبيح

وأوضح «عاشور» أن البعض يرى أن الصلاة للتحميد والتكبير والتهليل والتسبيح، ولا نذكر فيها أسماء أشخاص محددة خاصة في صلاة الفروض، أما البعض الآخر يرى أنه من الممكن ذكر اسم الشخص الذي ترغب في الزواج منه في صلاة النوافل وليست الفروض.

وتابع «عاشور» في إجابته قائلًا: «ونحن نقول إن فضل الله واسع، والخروج من الخلاف مستحب، فمن الممكن أن يصلى الشخص ركعتين قضاء حاجة وبعد الانتهاء يدعو الله، ويقول: «يا رب عاوز أتجوز فلانة بنت فلان عشان كذا وكذا.. يقول كل ما في نفسه».

الإفتاء: «أجملوا في الطلب»

وأشار أمين الفتوى بالدار، إلى أن الشخص يبدأ في الطلب الذي يريده من هذه الأمور المفصلة في الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة التى هي ذكر وكلام مع الله عز وجل، لذلك يقولون من الاعتداء في الدعاء أن الشخص يحدد أشياء معينة من الله مثل: «اللي بيقول يارب عاوز قصر وعاوز عربية وعمارة كذا دور»، لكنه قال: «أجملوا فى الطلب، أي بمعنى «متفصلش كل حاجة لأن التفاصيل ممكن تكون متعبة ليك».

وأكد «عاشور» أنه فى هذه المسألة تحديدًا يمكن للشخص صلاة ركعتين قضاء حاجة، وبعد ذلك الدعاء لله والتوجه إلى الله بسيدنا رسول الله، والسؤال عن الحاجة التي ترغب فيها.