فاتن موسى عن طلاقها من مصطفى فهمي: «لم ينفذ وعوده أثناء الزواج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«من قمة الحب والرومانسية لخلافات وأزمات وقضايا وأقسام وسوشيال ميديا».. هكذا وصفت الإعلامية فاتن موسى، قصة انفصالها عن الفنان مصطفى فهمي، موضحة أنها لم تكن تتخيل أن قصة حبها وزواجها ستنتهي بالطلاق، « عمر ما أي شخص وهو يأخذ قرار الزواج ما بيفكر أنه هيطلق، حتى لو ده كان قدر ربنا، استحالة يفكر أن الطلاق سيتم بهذه الطريقة المأسوية الأوفر دي».

طليقي خان وعوده لي أثناء فترة الخطوبة

وتابعت «موسى» أن طليقها مصطفى فهمي خان وعوده لها أثناء فترة الخطوبة، والفترة الأولى من الزواج، قائلا:« الأمومة والأمان وعود لم ينفذها أثناء فترة الزواج»، مشيرة إلى وجود مشاكل حياتية يومية منذ عام ونصف بينها وبين مصطفى فهمي تختص بتنفيذ وعوده الذي تم الاتفاق عليها من أول الخطوبة حتى الزواج.

فاتن موسى: «إزاي ضميرة ينام مرتاح»

وأضافت الإعلامية فاتن موسى، خلال حوارها في برنامج «كلام الناس»، مع الإعلامية ياسمين عز، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»:«مصطفى فهمي طول الوقت عمال يروج أني مادية وأني بتربح منه وأني طماعة، مش عارف إزاي ضميرة ينام مرتاح بعد ما يقول الكلام ده على حد عاشرة سنتين خطوبة و4 سنين ونصف زواج، إزاي يقول الكلام ده على إنسان حملت اسمه، أول وعد منفذهوش هو الأمان».

أول شيء من حقوق أي زوجة هي الأمومة

وواصلت: «أي واحدة لما تتجوز بتحب تشكل أسرة، وأول حق للزوجة من الزوج هو حق الأمومة، لما نتجوز شخص بتحبيه تتمني تخلفي منه لتغزي غريزة الأمومة فيكي، هذه سنة الحياة، زي ما خالف وعود كثير خالف الوعد ده، وهو عرفني كإعلامية وصحفية وعندي برامج واتعرفت عليه على الريكارد».

ومن جانبه، هنأت «موسى» الشعب المصري واللبناني والشعوب العربية كافة بالعام الجديد 2022،« إن شاء الله تكون سنة خير وسعادة وسلام وأمن وأمان على الجميع».