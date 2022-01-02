بعد إصابة مي عز الدين.. 3 أسباب وراء «كريزة المرارة» وحالات التدخل الجراحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

تصدرت الفنانة مي عز الدين، خلال الساعات الماضية، حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعدما صرحت عن معاناتها مع مرض كانت تعاني منه خلال السنوات الماضية، لتقرر بشكل نهائي الخضوع لعملية جراحية مؤلمة.

معاناة الفنانة مي عز الدين من كريزة المرارة

ومنذ ساعات، نشرت مي عز الدين عبر خاصية «استوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: « شكرا على سؤال الجميع عدت النهارده أحسن، وبإذن الله أعملها السنة دي لأني مبقتش قد كريزاتها أكتر من كده من عمر وسلمى 2 وأنا بحاول أعيش بيها، بس واضح إنها لازم تتشال، الحمدلله».

طبيب يوضح أسباب الآم المرارة وأعراضها

يقول الدكتور أيمن الشاذلي استشاري الأمراض الباطنية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر لـ«هن»، إن آلام المرارة تأتي غالبًا بعد تناول وجبات دسمة وثقيلة على المعدة، تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، وفي حالة وجود حصوات أو التهاب بالمرارة، تقوم الصفراء المخزنة في المساعدة على التخلص من الدهون هضمها.

ووضح «الشاذلي» أنه عند تناول وجبة أخرى دسمة تحتوي على دهون زائدة تقوم المرارة بالانقباض لإفراز الصفراء التي تساعد على هضم الدهون، لذا يظهر الألم بالمرارة «لو كان بها حصوات أو التهاب مزمن».

حالات التدخل الجراحي

وتابع استشاري الأمراض الباطنية أنه يلزم التدخل الجراحي لإزالتها في هذه الحالات:

- عند تكرار الألم بعد كل وجبة.

- عندما يصبح تكرار الألم مؤرق للحياة الطبيعية للشخص.

- عند وجود العديد من الحصوات الصغيرة خوفًا من تحركها، ما يؤدي إلى انسداد القنوات المرارية.

ونصح الطبيب بضرورة إزالتها قبل أن يحدث انسداد بالقنوات المرارية ما يؤدي إلى زيادة الصفراء بالدم، وبالتالي تغير اللون الطبيعي للجلد قائلًا: «الجلد والعين بيتغير حسب شدة انسداد القناة المرارية، تبدأ بالإصفرار وممكن تصل للون الأخضر»، ويكون ذلك حسب شدة الانسداد.

وعن إجراء العملية، أكد أنها أصبحت من العمليات البسيطة بعد استخدام المنظار الجراحي، وكفاءة الطبيب المختص، بعدما كانت من العمليات الكبرى فى السنوات الماضية.