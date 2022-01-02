بإطلالة مونوكروم.. مي عمر تخطف الأنظار بلوك جريء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

لفتت الفنانة مي عمر الأنظار بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستان قصير باللون الأبيض بقصة دائرية ومزود بأكمام، ويتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر, وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونسقت مع الإطلالة كلاتش وحذاء طويل باللون الأوفويت.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على كتفيها.

واعتمدت مكياجا بدجات النيود، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وحلق، إضافة إلى ساعة يد.

واعتادت مي الفترة الحالية على ارتداء الفساتين القصيرة، إذ ظهرت بفستان قصير متعدد الألوان ومزود بأكمام، منسقة معه حقيبة يد سوداء، ومنتعلة حذاء فضي أنيق مفتوح, واختارات تسريحة الشعر المرفوع بقصة ديل الحصان، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويا جذابًا يبرز ملامح وجهها.

وفي إطلالة أخرى، أطلت بـ توب كت باللون الأبيض مع جيب قصير باللون البني، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.