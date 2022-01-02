متنوعة وجريئة.. أبرز إطلالات النجمات في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على نشر صورهم عبر حسابهم الشخصي بـ"إنستجرام"، وذلك احتفالا برأس السنة لعام 2022، وحرصن على الظهور بإطلالات متنوعة وجذابة وراقية.

وفي هذا الصدد يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات نجمات الفن في راس السنة.

ياسمين صبري:

أطلت الفنانة ياسمين صبري بفستان بأكمام باللون الفضي اللامع مزود بفتحة ساق، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نادين نسيب نجيم:

تألقت الفنانة نادين نسيب بفستان باللون الكاشمير بقصة الكب، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

هيفاء وهبي:

وأطلت الفنانة هيفاء وهبي بفستان كت قصير باللون الأحمر، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدل على الجانبين، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأحمر.

سيرين عبد النور:

بينما تألقت الفنانة سيرين عبد النور مرتدية فستان باللون الأسود من خامة المخمل، بقصة الكم الواحد، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.

نسرين طافش:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بفستان قصير باللون الأحمر اللامع، وحرصت على ترك شعرها منسدلًا على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما, ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الذهبي.

هدى الأتربي:

وارتدت الفنانة هدى الاتربي جامبسوت باللون الفضي اللامع، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

نور:

وتألقت أيضا الفنانة نور بـ بالطو باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نادية الجندي:

وأطلت الفنانة نادية الجندي بتيشرت باللون وبنطلون باللون الأسود ونسقت مع إطلالتها جاكيت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.