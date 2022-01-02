سمية الخشاب: لما بدأت أكل الكوارع وضعي إتغير.. طبيبة تكشف ما يحدث للجسم عند تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حالة من الجدل أثارتها الفنانة سمية الخشاب عقب تصريحاتها حول حرصها على تناول "الكوارع"، وتأكيدها أنها منذ أن اعتادت تناولها وضعها تغير.

-سمية الخشاب عن الكوارع: كلها كولاجين

وكشفت سمية الخشاب، عن النظام الغذائي الذي بدأت مؤخرا اتباعه في وجبة الغداء، ناصحة بأكل الكوارع خاصة في فصل الشتاء.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "كلام الناس"، على قناة MBC مصر: "مؤخرا احترمت نفسي وبقيت أهتم بصحتي وأملا بطني بطبق السلطة عشان أشبع.. قبل كده كنت بضرب مكرونة بالبشاميل ومحاشي زي ما قلبك يحب".

ونوهت سميت الخشاب: "أنصح كل الناس بما إننا في الشتا بالكوارع وخصوصا الرجلين الأمامية للبقرة، هاتوها واغسلوها كويس جدا، وادخلوا على يوتيوب هتلاقوا طرق كتيرة جدا للكوارع، مفيدة جدا لو بتشتكوا من آلام الظهر والعظم والمفاصل، وكلها كولاجين أنا من ساعة ما بدأت آكل كوارع وضعي إتغير".

-طبيبة: فوائد معدودة.. وتأثيرها كـ"البوتوكس والفيلر"

وعددت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري بكتيريا ومناعة، الفوائد الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي تمنحها الكوارع، مشيرة إلى أنها تحتوي على نسبة وفيرة من الزنك والفسفور والحديد وفيتامين ب.

وأضافت لـ"الخليج 365"، أن تناول الكوارع يرتبط بتحسين صحة ونضارة الجلد، باعتبارها بمثابة كولاجين طبيعي، الذي يعد مكونًا رئيسيًا للبشرة كي تبدو ممتلئة ونضرة وحيوية.

واستكملت أن هذا الكولاجين مفيد لتحسين خشونة الركبة وآلام المفاصل، وإعادة تكوين غضاريفها، مشيرة إلى أن صحيفة، ديلي ميل البريطانية، وصفت "شوربة الكوارع"، بأن لها نفس تأثير حقن البوتوكس والفيلر للوجه، وتعزيز صحة ونضارة البشرة، كما تساعد على نعومتها.

وأفادت بأن شوربة الكوارع مثالي في الشتاء للحصول على الدفء، حيث تزود الجسم بطاقة هائلة وحيوية.

-مهمة لصحة الجهاز الهضمي

وأكد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري تغذية علاجية، على الفوائد الغذائية لتناول الكوارع، موضحًا أنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين، المهم لنضارة البشرة، إضافة إلى تقوية المفاصل، فضلًا عن أهميتها لصحة الجهاز الهضمي.

-تتفوق على البوتوكس في علاج مشاكل البشرة

وكانت قد أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شوربة الكوارع تمتلك فوائد سحرية في تعزيز صحة البشرة تتفوق على فاعلية حقن "البوتوكس" وكريمات الوجه ذات الجودة العالية.

وأكد هذه النتائج مجموعة من الخبراء، أبرزهم جوليا مارش، المتخصصة العناية بالبشرة في مدينة هوليود الأمريكية، وجاكلين ڤلاڤل، مؤلف الكتاب الإلكترونى "مرق العظام"، وكذلك إيان ماربر، مؤسس العلامة التجارية "الطعام هو الطبيب".

وكشف التقرير عن مجموعة من الفوائد المثيرة لشوربة الكوارع، في تعزيز صحة البشرة والعديد من الفوائد الأخرى، أبرزها:

-تتميز بقدرتها الرائعة على الحد من شيخوخة الوجه والترهلات والتجاعيد واحمرار البشرة.

-الحد من التهابات البشرة وجعلها أكثر توهجًا، وجعل الخلايا الجلدية أكثر تناغمًا مع بعضها البعض.

-تساهم في تقوية البشرة وإصلاح العيوب التى تلحق بها، وكما تعمل على تجديد خلاياها وتساعد فى استشفائها.

- تزيد من مرونة البشرة وتحملها، وذلك لاحتوائها على مستويات عالية من البروتين الطبيعي "كولاجين"، وكما تحتوى على حمض الهيالورونيك، والذى يمد الخلايا بالمياه والمعادن الأساسية اللازمة لها.

-تساهم في تكوين بشرة ناعمة ونضرة.

-تساهم في تعزيز عملية الهضم، كما تساهم في الحد من التوتر والضغوط وارتخاء العضلات أيضًا، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من عنصر المغنيسيوم.

وأوصى التقرير بتكسير عظام ومفاصل الأبقار قبل تحضيرها في صورة حساء، وذلك للسماح بتضمين النخاع مع شوربة، مع وضعها في الخل لساعات طويلة حيث ثبت فاعلية ذلك في استخلاص المعادن، وكما يمكن إضافة الخضروات والأعشاب لتحسين المذاق، وكما أوصى الباحثون بضرورة تناول ثلاثة أكواب منه يوميًا للاستفادة من فوائدها كعلاج مثالي وسحري للبشرة.