خطوات عمل البسيسة بالبرتقال.. «جددي في الحلو»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تهتم ربات البيوت بالبحث عن طريقة عمل البسيسة بالبرتقال، لأنها من ألذ أنواع الكيك، وتحضر بمكونات في غاية السهولة والبساطة، ويمكن تناولها على وجبة الإفطار، ويقدم «هن» خلال السطور التالية طريقة عمل البسيسة بالبرتقال، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

خطوات عمل البسيسة بالبرتقال

مقادير البسيسة

2 كوب دقيق

رشة ملح

بيكنج بودر

2 كوب عصير برتقال

2 كوب زيت

كوب سكر

4 بيضات

فانيليا

بشر برتقال

طريقة عمل البسيسة بالرتقال

أول خطوات عمل البسيسة بالبرتقال، هي خلط الزيت مع عصير البرتقال والسكر والقليل من بشر البرتقال والبيض والفانيليا في الخلاط.

الخطوة الثانية خلط الدقيق مع دقيق الذرة وباقي بشر البرتقال والبيكنج بودر ورشة الملح.

أضيفي خليط السوائل إلى خليط الدقيق وامزجيهم جيدا، ثم صبي المزيج في صينية مدهونة بمادة دهنية «الزيت» ورشي بعض الدقيق.

ادخليها الفرن حتى تضنج تماما.

فوائد الكيك

للكيك فوائد كثيرة لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة، ومن أبرزها وفقا لموقع الخدمات الأمريكي «mindstick»:

1- منح الجسم الطاقة المطلوبة

الكيك من الحلوى التي تمنح الجسم الطاقة المطلوبة، لغناه بالكربوهيدرات، ويوفر كميات مناسبة من الطاقة للعضلات والدماغ.

2- يحسن من الهضم

الكيك يساعد في تحسين عملية الهضم، لغناه بالألياف خاصة المحتوية على فواكه مثل الأناناس والتفاح وغيرها.

3- يقضي على الاكتئاب

يساهم الكيك بشكل كبير في القضاء على الاكتئاب، ويمكن اعتماده كوجبة رئيسية في الصباح الباكر على الإفطار لإمداد الجسم بالطاقة.

3- طرد الغازات

كيكة البسيسة بالبرتقال تساعد على طرد الغازات من الجسم، والسر في ذلك عنصر البرتقال الغني بالألياف.

4- مضاد للأكسدة

الكيك مضاد للأكسدة لاحتوائه على فيتامين «هـ» المتواجد في المكسرات، لذلك الكيك المحشو بالمكسرات ليس طيب الطعم فقط، بل فوائده متعددة للجسم.

5- إمداد الجسم بالدهون

الكيك يمد الجسم بالدهون المفيدة، خاصة إذا استعلمت الزبدة أو السمن غير المشبعة، منعا لزيادة نسبة الكولسترول في الدم، وينصح خبراء التغذية بأخذ قطع بسيطة من الكيك حتى لا يرتفع سكر الدم.