طريقة عمل الكوارع المسلوقة في المنزل.. 4 خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

للكوارع عشاقها الذين يهوون تناولها من حين لآخر، وذلك لمذاقها الشهي الذي يفضله كثيرون، إلى جانب سهولة تحضيرها داخل المنزل بطرق مختلفة، والتي تعد أبسطها طريقة عمل الكوارع المسلوقة، وهو ما نستعرض خطواتها حسب الشيف نادية سرحان، ببرنامجها «مغربيات» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكوارع المسلوقة

- مقادير عمل الكوارع المسلوقة

كوارع بقري

كمون

جوزة الطيب

بابريكا

فصوص ثوم

بصل

حمص

ملح

فلفل أسود

زيت ذرة زيت زيتون

زنجبيل

أعواد قرفة

ماء

- طريقة تحضير الكوارع المسلوقة

يوضع زيت ذرة مع زيت زيتون في حلة على النار، ثم يوضع البصل الشرائح مع الكوارع.

يضاف الثوم المفروم والبابريكا والزنجبيل وجوزة الطيب وأعواد القرفة وملح وفلفل أسود.

تقلب المكونات جيدا على النار ثم يضاف الماء وتترك على النار حتى تبدأ الكوارع في النضج.

يضاف الحمص المنقوع في الماء ويترك على النار حتى ينضج تماما وتقدم ساخنة.

طريقة عمل فتة كوارع

- مقادير عمل فتة كوارع

كوارع مسلوقة

مرقة سلق كوارع

ثوم مفروم

فلفل حار مفروم

2 ملعقة كبيرة سمنة

عصير ليمون

ملح

فلفل أسود

أرز مستوي

عيش محمر

حمص للصلصة

4 أكواب زبادي

1 كوب طحينة

2 فص ثوم مفروم

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون

- طريقة تحضير فتة كوارع

يشوح الثوم على النار في السمن، ثم يضاف الفلفل الحار والملح والفلفل وعصير الليمون.

تضاف الكوارع وتحمر جيداً ثم ترفع.

يُغرف الخبز وفوقه المرق، ثم يضاف الأرز ثم الكوارع.

تخلط مكونات الصلصة ثم تضاف وتقدم بالهنا.

طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

- مقادير ورق عنب بالكوارع

ورق عنب

2 كوب أرز

كوارع مسلوقة

نصف كيلو لحم مفروم حسب الرغبة

بقدونس

كزبرة

شبت

بصلة

6 فصوص ثوم

4 معلقة كبيرة صلصة طماطم

فلفل حار حسب الرغبة

2 مكعب مرقة

زيت كمون

ملح وفلفل

- طريقة تحضير ورق عنب بالكوارع

اسلقي الكوارع ثم اخليها من العظم.

ضعيها في قاع الوعاء ثم تبلي الأرز بكل التوابل والشبت والبقدونس والكزبرة والتوابل والصلصة وقلبيهم جيدا.

احشي ورق العنب، ورصيه على الكوارع ثم ضيفي شوربة الكوارع على ورق العنب واتركيه لينضج وقدميه ساخنا.