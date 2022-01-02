مصمم أزياء: ريا أبي راشد أفضل إطلالة في 2021.. وهند صبري «بتعرف تختار فساتينها»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قال مصمم الأزياء محمد كمال، إن الإعلامية ريا أبي راشد كانت صاحبة أفضل إطلالة في العام الماضي 2021، وذلك خلال ظهورها في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة، مشيرًا إلى أن الفنانة هند عاكف كانت الأسوأ، حيث ظهرت بأكثر من إطلالة في الجونة كانت غريبة وغير موفقة.

عوامل كثيرة تحكم إطلالات الفنانات

وأضاف مصمم الأزياء خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن هناك عوامل كثيرة تحكم جودة الإطلالات، مثل الوقت ما بين الفترة الصباحية والفترة المسائية، وطبيعة مناسبة الظهور، و«الديفوهات أو العيوب».

هند صبري اختارت فساتين تناسب لون بشرتها

وتابع مصمم الأزياء، أن النجمة التونسية هند صبري تطورت كثيرًا في الأزياء والإطلالات: «لديها نوع من أنواع التحدي، فلو تم انتقادها بسبب إطلالة، تكون في أفضل هيئة بالإطلالة التي تليها»، لافتًا إلى أن هند صبري استطاعت اختيار فساتين تناسب لون بشرتها وزوايا التصوير وكانت موفقة للغاية في مهرجان الجونة.

وحول إطلالة النجمة اللبنانية نانسي عجرم بـ «جامب سوت»، بمناسبة احتفالات الكريسماس، قال مصمم الأزياء: «الخامة كانت موفقة جدا والإطلالة رائعة، وهي رياضية، وبالتالي فإن أزياءً كثيرة تناسب إطلالتها، وكان اختيارها للون الأحمر موفقا أيضا».

المصمم يجب أن يكون دارسا للحضارة والزخارف

وأشاد مصمم الأزياء بإطلالة النجمة نجوى كرم الأخيرة والتي ظهرت فيها بفستان أسود، موضحًا أن هذا اللون يليق بعدد كبير من المناسبات، كما يغطي أي «ديفوه» أو مشكلة، كما أشاد بالإطلالة الفرعونية للفنانة سهر الصايغ في احتفالات طريق الكباش: «التصميم كان رائعا، والعمل كان مميزا في اختيار الإكسسوارات، والعمل ليس سهلا أبدا، لأن المصمم يجب أن يكون دارسا للحضارة والزخارف والألوان الفرعونية».