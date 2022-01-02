خبير مناعة يكشف أعراض فيروس فلورونا: «أشد من كورونا ويؤثر على عضلة القلب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الرعب عادت مُجددًا بين شعوب العالم، عقب ظهور فيروس فلورونا الجديد، بعدما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الخميس الماضي، أنه جرى تسجيل أول إصابة به لسيدة دخلت إلى أحد المراكز الطبية للولادة، ليزداد الرعب خوفًا من انتشار الفيروس بين دول العالم، وأن يكون سيناريو جديد، كنظيره كورونا، وربما أسوأ منه، ليتساءل الجميع عن أعراضه، ومضاعفاته.

فيروس فلورونا

فيروس فلورونا، هو عبارة عن عدوى مزدوجة من فيروس كورونا والإنفلونزا العادية، وفقًا لما أكده الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، خلال حديثه لـ«هُن»

سبب تسمية الفيروس «فلورونا»

بحسب «الحداد» فإن السبب في تسمية الفيروس، هو أنه عدوى مشتركة «إنفلونزا مع كورونا»، لذا سمي «فلورونا»، بالتزامن مع انتشار فيروسي كورونا والأنفلونزا.

أعراض فيروس فلورونا

وعن أعراض فيروس فلورنا الجديد، أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه يتشابه مع أعراض كورونا، بالإضافة لأعراض الإنفلونزا، لكنه أشد فيما يسببه من مشاكل الالتهاب الرئوي، وتأثيره على عضلة القلب.

وتأتي الأعراض على النحو التالي:

الكحة.

السعال.

الرشح.

الصداع.

ألم العظام.

القيء.

دوخة.

تكسير في الجسم.

فقدان حاستي والشم والتذوق.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

سخونية.

التهاب رئوي شديد.

أمراض الجهاز التنفسي.

ألم عضلة القلب.

تفاصيل إصابة أول حالة بفيروس فلورونا

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن السيدة التي جرى اكتشاف إصابتها بفيروس فلورونا، لم تحصل على أي لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتتمتع بصحة جيدة، وأثبتت الفحوصات الطبية أن الإصابة خفيفة نسبيا.

وبحسب ما أشارت له وكالة أنباء «رويترز»، لم تحدد السلطات بعد ما إذا كان مزيجا من الفيروسين يسبب مرضًا أشد خطورة أم لا، ولم تعلق منظمة الصحة العالمية على ما أعلنته وسائل الإعلام الإسرائيلية، بشأن عدوى فلورونا الجديدة.