طريقة عمل عجينة الكريب في المنزل.. «خطوات سريعة وبتكلفة قليلة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عجينة الكريب واحدة من الوصفات التي تتصدر اهتمامات ربات البيوت، ويبحثن عنها لتحضيرها في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج، لضمان الجودة والمذاق الشهي.

وتتضمن السطور التالية طريقة عمل عجينة الكريب، بخطوات الشيف غادة التلي، خلال برنامجها «زعفران وفانيليا» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل عجينة الكريب في دقائق

مقادير عجينة الكريب

كوب دقيق

كوب ونصف حليب

2 بيضة

ملعقة كبيرة زيت نباتي

رشة ملح

طريقة تحضير عجينة الكريب في دقائق

- في وعاء عميق، اخلطي الدقيق مع الحليب والبيض والزيت.

- ضيفي الملح للخليط السابق، واستمري في الخلط، حتى تصبح العجينة سائلة.

- على نار متوسطة الحرارة، سخني مقلاة بعد دهنها بالزبدة.

- قومي بعمل الكريب من خلال وضع مقدار من العجينة في الطاسة، وقلبيه على الوجهين حين ينضج.

طريقة عمل عجينة الكريب الحادق فقط

مقادير عجينة الكريب الحادق

كوب دقيق أبيض أو أسمر

2 بيضة

½ كوب حليب

½ كوب ماء

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة من الزبدة سائحة أو الزيت النباتي أو السمنة

طريقة عمل عجينة الكريب الحادق

- في البداية، اخفقي الحليب مع البيض والماء تدريجيا، ثم ضعي الخليط على الدقيق مع الاستمرار في التقليب.

- ضيفي الملح والزبدة أو الزيت أو السمنة.

- اتركي العجينة ترتاح مدة 15 دقيقة.

- ابدأي في عمل الكريب، وضعيه في مقلاة غير لاصقة بالتساوي، حتى ينضج الكريب.

- تستخدم هذه الطريقة للحشوات الحادقة.

طريقة عمل عجينة الكريب الحلو فقط

مقادير عمل عجينة الكريب الحلو

كوب حليب

كوب دقيق

½ كوب سمنة

2 بيضة

فانيليا

3 ملاعق سكر

رشة ملح

طريقة عمل عجينة الكريب الحلو

- في البداية اخلطي الحليب مع السكر جيدًا، في وعاء عميق.

- على جانب آخر، اخلطي الدقيق، ثم ضيفي خليط الحليب مع السكر.

- ضيفي كمية السمن ثم الملح والفانيليا، وقلبي جميع المكونات بمضرب البيض اليدوي.

- ادهني المقلاة بقليل من الزيت.

- ابدأي في عمل الكريب، وضعيه في المقلاة حتى ينضج الكريب.

- تستخدم هذه الطريقة لحشو الحلويات.