طريقة عمل عيش الشوفان.. خطوات ولا أسهل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل عيش الشوفان لفوائده المتعددة، فهو غني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات ويساعد في كبح الشهية، كما أنه مناسب للسيدات اللواتي يتبعن حمية غذائية لأنه يمنحهن شعورا بالشبع لفترات طويلة، لذلك يقدم «هن» خلال الأسطر التالية طريقة عمل عيش الشوفان على طريقة الشيف سالي فؤاد.

طريقة عمل عيش الشوفان

- المقادير والخطوات

2 كوب دقيق شوفان «تحدد الكمية حسب الرغبة».

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

- طريقة التحضير

- طريقة عمل عيش الشوفان بحاجة لمجموعة من الخطوات أولها خلط الماء الدافئ مع العسل والخميرة، وإضافة القليل من دقيق الشوفان، ومزج الخليط جيدا للحصول على قوام سائل ويترك ويغطى لمدة ربع ساعة على الأقل.

- ضيفي المتبقي من دقيق الشوفان والملح مع الحرص أن تكون العجينة ذات قوام لزج، وتغطى مرة أخرى لمدة ساعة.

- اقسمي العجينة لكرات متساوية في الحجم، وافرديها بدقيق الشوفان واتركيها لتخمر مرة أخرى قرابة عشر دقائق.

- ادخلي العجينة الفرن واتركيها لدقائق حتى تبدأ في الانتفاخ، ومن ثم أخرجيها من الفرن واتركيه حتى يبرد.

فوائد عيش الشوفان

للشوفان فوائد كثيرة مهمة لصحة وسلامة جسم الإنسان، ومن أبرزها وفقا لموقع المعني بالصحة «webmd»:

- الشوفان من أنواع الألياف القابلة للذوبان، وبالتالي تساعد في خفض مستويات الكولسترول في الدم، وهومناسب لمن يعانون من ارتفاعه.

- الحرص على تناول وجبة محتوية على الشوفان في الصباح الباكر، تساعد في منح الطاقة المطلوبة، وتساعد على إنجاز المهام لأنه يمنح الجسم الطاقة والنشاط لاحتوائه على الألياف، وهي من الكربوهيدرات المعقدة التي تنظم مستويات السكر، وتمنح إحساس بالشبع يدوم لفترات طويلة.

فوائد أخرى لعيش الشوفان

1- يحتوي الشوفان على مضادات الأكسدة.

2- يساعد الشوفان في خفض مستويات السكر في الدم.

3- يساعد في تعزيز مستويات البكتيريا الصحية في المعدة والأمعاء.

4- يمنح شعورا بالشبع لفترات طويلة.

5- يساعد في خفض الوزن بشكل ملحوظ.

6- يعالج الإمساك لاحتوائه على الألياف.

7- يقلل من الإصابة بسرطان القولون.