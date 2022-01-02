للمحجبات.. خبيرة تجميل توضح عادات يومية خاطئة تضر بالشعر وتفقده جماله

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يشكو كثير من الفتيات والسيدات وبخاصة المحجبات من تلف شعرهن المتكرر، ويحاولن البحث عن الأسباب التي تؤدي لتلك الحالة، والبعض منهن يلجأ لبيوت العناية بالبشرة والشعر، للوصول لحل أمثل وفعال ولكن قد يكلفهن الكثير من الأموال الطائلة، ويصبح الحل مؤقتا وغير مرضي لهن، ما يجعلهن يكررن التجربة أكثر من مرة حتى يحصلن على شكل جذاب وملفت وأنيق.

عادات خاطئة من المحجبات عند الخروج من المنزل

وتحدثت أمنية طاهر خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر، عن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الفتيات والسيدات -بخاصة المحجبات- بعد تعرض شعرهن للتلف والتقصف والتساقط، وقالت خلال حديثها لـ«هُن»:«كثير من البنات بينزلوا من البيت وبخاصة المحجبات وشعرهم مبلل وبيعرضوا شعرهم للتلف بسبب الاستعجال، عشان بيلم رطوبة، لذا يجب تنشيفه بأي طريقة بخلاف السيشوار لإنه بيهلك الشعر».

وفيما يخص عادة غسل الشعر بشكل يومي، نوهت إلى خطورتها قائلةً: «غسيل الشعر يوميا بيبوظه لإنه بيشيل الزيوت، فضلا عن احتمالية ظهور القشرة في فروة الرأس، وتعرضه للتلف والتساقط والتقصف، بجانب زيادة نشاط الغدد الدهنية في فروة الرأس، وخاصة الشعر الدهني».

الطريقة الصحيحة لغسل الشعر وحمايته من التلف

وذكرت أمنية طاهر، الطرق الصحيحة لغسل الشعر، قائلةً: «في البداية نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء، للتخلص من آثار الأتربة والأوساخ، واستخدام شامبو مناسب لطبيعة الشعر، نضع كمية قليلة من الشامبو على الشعر، ثم ندلكه جيداً من جذوره حتى أطرافه، نغسل الشعر جيّداً بالماء الفاتر للتخلص من آثار الشامبو الموجودة به».

وتابعت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر: «نضع القليل من البلسم على فروة الرأس، ثم ندلّك الشعر جيداً من جذوره حتى أطرافه، وبعدها نغسل الشعر بالماء الفاتر للتخلص من آثار البلسم، ويجري تجفيفه بمنشفة وينصح بالابتعاد عن استخدام السيشوار».